Birileri suni gündem peşinde! 'Deizm' yalanı

Prof. İhsan Fazlıoğlu tarafından ortaya atılan daha sonra bir numaralı gündem konusu olan suni deizm tartışmaları aslında birkaç münferit örnekten ibaret ve toplumsal gerçekliği yansıtmıyor.

Her şey Prof. İhsan Fazlıoğlu'nun bu açıklamasıyla başladı "İmam Hatip okulundan bir heyet gelerek benimle fikir alışverişinde bulunmak istediklerini söylediler. Deizm yayılıyor, bu çocuklara ne anlatalım ne yapalım diye sordular. Dedim ki, konuşmayı bırakın, yapın artık. Devamlı konuşuyoruz. Terbiye temsil ister. Örnek olacaksınız. Dini temsil makamındaki insanların bu durumu sürdüğü müddetçe 10 yıl sonra neslimiz bizimle kavga edecek. Bu dinin bir faydası olsa babama anneme olurdu diyecekler.”

OLMAYAN SUNİ GÜNDEM

Fazlıoğlu'nun bu açıklamalarının ardından bir kesim harekete geçerek sanki toplumda gençler arasında 'Deizm'in yaygınlaştığı ve daha da yaygınlaşacağı propagandasını yaydı. Özellikle bu kirli süreci imam - hatipler üzerinden vererek koca bir yapıyı karalamaya kalktı. Aslında yapılan araştırmalara göre hiç de böyle bir şeyin olmadığı gençlerin deizmle ilgili herhangi bir eğilimi geçin haberlerinin bile olmadığını kanıtladı.

ÖNDER BAŞKANI BEKİROĞLU'NDAN TEPKİ

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, gençler arasında ateizm ve deizmin yaygınlaştığı yönündeki tartışmalar üzerine bir açıklama yaptı. Deizm, ateizm gibi problemlerin kaynağı itibariyle toplumsal boyutu olan problemler olduğuna dikkat çeken Bekiroğlu, “Bu problemlerin çözümünde İmam Hatiplerin, Diyanetin, İlahiyatların daha büyük rol üstlenmesini arzulayabiliriz ama problemin kaynağı olarak bu kurumları görmek bilerek ya da bilmeyerek hedef saptırmak ve kendi toplumsal gerçekliğimizle yüzleşmemek anlamına gelir” dedi.

BU İŞİN REKLAMI OLMAZ

Bazı medya kuruluşları bu tür olmayan bir durumun reklamını bilerek yaparken bazıları da buna alet oldular. Bu tür suni tartışmalar ve gereksiz gündemlerle gençlerin kafalarını karıştırmak ve toplumu ayakta tutan iç dinamiklerin dna'sıyla oynamak istiyorlar. Bu işin reklamı olmaz. Bunun üzerinden habercilik hiçbir işe yaramaz. Google verilerine göre bu tartışmanın ardından en çok arananlar listesinde 'Deizm' bir numarada. Hiç ortada böyle bir şey yokken bunu ortaya atanlar yaptıklarının sonuçlarını görüp neye mal olduklarını iyice düşünsünler.