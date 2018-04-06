Cumhuriyet gazetesinden tehlikeli provokasyon

Cumhuriyet gazetesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekleşen katliamın ardından yine bir provokasyona imza attı.

Ruh hastası bir katilin işlediği cinayeti 'toplumsal ayrıştırma' olarak servis eden gazete Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'ndeki bir araştırma görevlisi, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı silahla vurarak öldürdü.

Üniversitede çalışanları sürekli 'FETÖ'cü diye şikayet eden ve aslında kendisinin örgüt bağlantısı araştırılan Volkan Bayar fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

CUMHURİYET OLAYI ÇARPITTI

Cumhuriyet gazetesi bu olayı toplumsal ayrıştırmanın ürünü olarak servis ederek yine her zaman yaptığı işi yaptı. Aslında toplumu ayrıştırmak için her türlü provokasyonu ise bu gazete yaptı. Charlie Hebdo'nun karikatürünü yayınlayarak toplumda büyük bir infial oluşturmak isteyen, devletin mahrem bilgisi olan MİT tırları görüntülerini yayınlayan ve ülkesini sürekli kötü göstermeye çalışan "Cumhuriyet" bir katliam haberi üzerinden ülkede kaos yaratmaya çalışarak kirli yüzünü gözler önüne serdi.