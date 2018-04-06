06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:04Güneş 06:33Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:40Yatsı 21:03
    • 27°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 114.883 -0.06
  • Altın: 172,758 -0.04
  • Dolar: 4,0514 0.22
  • Euro: 4,9596 0.26

AfD'den Türkiye'ye övgü: Teşekkürü hak ediyor!

»
AfD'den Türkiye'ye övgü: Teşekkürü hak ediyor!
Alman sağ popülist AfD partisi, Türkiye için "ABD ve İngiltere'nin tırmandırdığı gerilime son vererek Rusya ile ilişkilerde normalleşmeye katkı sağlayan NATO üyesi teşekkürü hak ediyor" ifadelerini kullandı.
AfD'den Türkiye'ye övgü: Teşekkürü hak ediyor! AfD'den Türkiye'ye övgü: Teşekkürü hak ediyor! AfD'den Türkiye'ye övgü: Teşekkürü hak ediyor!

Mecliste ana muhalefeti oluşturan sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşma konusunda sürpriz bir yorumda bulundu.

AfD'nin Dış Politika Sözcüsü Petr Bystron, Ankara ile Moskova arasındaki işbirliğinin AB ya da NATO için bir tehdit oluşturmadığını söyleyerek, "Aksine, ABD ve son dönemde İngiltere'nin Rusya ile ilişkilerde tırmandırdığı gerilime son vererek, ilişkilerde normalleşmeye katkı sağlayan her NATO üyesi teşekkür ve takdiri hak ediyor" dedi.

AfD milletvekili Bystron, Türkiye'nin nükleer enerji ve füze savunma sistemleri konusunda Rusya ile işbirliğine gitmesini ise Erdoğan'ın özellikle ABD'ye karşı "bağımsızlık" mesajı olarak yorumladı.

TÜRKİYE BATI İLE DOĞU ARASINDA BİR KÖPRÜ

Erdoğan'ın attığı adımlar ile Türkiye'nin kendisini Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak konumlandırdığı geleneksel politikasını yeniden canlandırdığını söyleyen Bystron, "Bu Türkiye hakikatlerine en uygun pozisyon. Çünkü Türkiye'yi Batı'nın değerleriyle yapay bir şekilde uyumlaştırma yönündeki tüm çabalar başarısızlıkla sonuçlandı. Türkiye coğrafi olarak da, tarihsel olarak da, kültürel olarak da Avrupa'ya ait değil" görüşünü savundu. AfD'li siyasetçi, Türkiye'de hükümetin iç politikada attığı adımların, ülkeyi Batı'nın değerlerinden uzaklaştırdığını belirterek bu nedenle AB'nin Türkiye ile üyelik müzakere sürecini durdurması gerektiğini söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AfD'den Türkiye'ye övgü: Teşekkürü hak ediyor!AfD'den Türkiye'ye övgü: Teşekkürü hak ediyor!Alman sağ popülist AfD partisi, Türkiye için "ABD ve İngiltere'nin tırmandırdığı gerilime son vererek Rusya ile ilişkilerde normalleşmeye katkı sağlayan NATO üyesi teşekkürü hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Suudi medyası duyurdu! Katar’ı ana karadan ayıracakSuudi medyası duyurdu! Katar’ı ana karadan ayıracakSuudi medyası, sınır boyunca yeni bir kanal kazılarak Katar'ın ana karadan tamamen ayrılacağını duyurdu.
Sisi Türkiye'yi hedef aldı! Dizileri kaldırdıSisi Türkiye'yi hedef aldı! Dizileri kaldırdıDarbe ile başa geldikten sonra yaptığı seçimde yüzde 97 oy alarak Cumhurbaşkanı olan diktatör Sisi'nin Mısır'ı, Türkiye'yi hedef aldı. Mısır'da Türk dizileri yasaklandı.
Münbiç'te hareketlilik! ABD eğitimlere başladıMünbiç'te hareketlilik! ABD eğitimlere başladıABD'nin Münbiç kırsalında yeni kurduğu askeri üslerdeki hareketlilik devam ediyor. Bölgede ABD'li askerlerin teröristleri eğittiği anın görüntüsü ortaya çıktı.
BM’de Rusya-İngiltere gerilimi: Ateşle oynuyorsunuz üzüleceksiniz!BM’de Rusya-İngiltere gerilimi: Ateşle oynuyorsunuz üzüleceksiniz!Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, İngiltere ile yaşanan ajan krizinde Londra'nın Rusya'nın diğer ülkelerle ilişkilerini ''zehirlediğini'' belirterek, ''Ateşle oynuyorsunuz, üzüleceksiniz.'' dedi.
PKK'lılar Avrupa Konseyi binasına saldırdı!PKK'lılar Avrupa Konseyi binasına saldırdı!Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binası, terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının saldırısına uğradı.
  • İran duyurdu! Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu05 Nisan 2018 Perşembe 23:44
  • Trump-Netanyahu görüşmesinde Suriye gerginliği05 Nisan 2018 Perşembe 23:36
  • Pentagon’dan Trump’ın açıklamasına tepki: Çekilme iddiası dedikodu05 Nisan 2018 Perşembe 23:23
  • İsrail Savunma Bakanı yine tehdit etti!05 Nisan 2018 Perşembe 23:17
  • İngiltere yıllar sonra ilk kez Ortadoğu'da!05 Nisan 2018 Perşembe 22:00
  • Lavrov: ABD yardımları belli bir bölgeye götürüyor05 Nisan 2018 Perşembe 20:58
  • Kosova'dan küstah Türkiye açıklaması!05 Nisan 2018 Perşembe 17:00
  • Yunanistan korkudan titriyor! '7 bin asker gönderdik cesaretleri varsa...'05 Nisan 2018 Perşembe 14:40
  • Avusturya'da okullarda başörtüsü yasağı hazırlığı05 Nisan 2018 Perşembe 13:00
  • Ve tarih verdiler! Trump sabırsız bekliyor05 Nisan 2018 Perşembe 12:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri