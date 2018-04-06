06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
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4 FETÖ'cü duruşma salonundan kaçtı!

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4 FETÖ'cü duruşma salonundan kaçtı!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına devam edildi.
4 FETÖ'cü duruşma salonundan kaçtı! 4 FETÖ'cü duruşma salonundan kaçtı! 4 FETÖ'cü duruşma salonundan kaçtı!

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları  Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile  avukatları hazır bulundu.Sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilen duruşmada Mahkeme Başkanı Muhammed Yavuz, dava dosyasına giren evrakı okudu.

ARA KARARDA TUTUKLAMA ÇIKTI

Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme,  tutuksuz sanıklar İzzettin Artokça, Mustafa Ünal, Hüseyin Günen, Mustafa Koca,  Özgür Ayhan, Veli Bayazıt, Veysel Atalay, Muhammet Ali Cibişoğlu, Suat Kurt,  Veysel Turan, Süleyman Feyyaz Keyik, Ramazan Onur Karadeniz, Murat Çetin, Sinan  Ay, Yunus Emre Gök, Serkan ve Songül Hasdemir, Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya  Şentürk'ün dosyaya sonradan giren tanık beyanları nazara alınarak  tutuklanmalarına hükmetti.

DURUŞMA SIRASINDA SALONDAN KAÇTILAR

Ara karar açıklandığı sırasında duruşma salonundan kaçtıkları  belirlenen sanıklar Serkan ve Songül Hasdemir ile Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya  Şentürk hakkında yakalama emri çıkartıldı.

Ayrıca mahkeme, tutuklu sanıklar Cebrail Çiçek ve Osman Torunoğlu'nun,  "tutuklu bulundukları süre" ve "delillerin büyük ölçüde toplanmış olması"nı göz  önüne alarak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.Davanın görülmesine 9 Nisan Pazartesi devam edilecek.

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