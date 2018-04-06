06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
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4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı mı? Valilikten açıklama

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4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı mı? Valilikten açıklama
Ankara Valiliği Kara Harp Okulu'ndaki davada ara kararın açıklanması sırasında duruşma salonundan 4 FETÖ sanığının kaçtığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "FETÖ davasında firar girişimi yoktur" denildi.
4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı mı? Valilikten açıklama 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı mı? Valilikten açıklama 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı mı? Valilikten açıklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilen duruşmada Mahkeme Başkanı Muhammed Yavuz, dava dosyasına giren evrakı okudu.

4 SANIĞA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıklar İzzettin Artokça, Mustafa Ünal, Hüseyin Günen, Mustafa Koca, Özgür Ayhan, Veli Bayazıt, Veysel Atalay, Muhammet Ali Cibişoğlu, Suat Kurt, Veysel Turan, Süleyman Feyyaz Keyik, Ramazan Onur Karadeniz, Murat Çetin, Sinan Ay, Yunus Emre Gök, Serkan ve Songül Hasdemir, Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk'ün dosyaya sonradan giren tanık beyanları nazara alınarak tutuklanmalarına hükmetti.

Ara karar açıklandığı sırasında duruşma salonundan kaçtıkları belirlenen sanıklar Serkan ve Songül Hasdemir ile Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk hakkında yakalama emri çıkartıldı.

ANKARA VALİLİĞİ: FİRAR GİRİŞİMİ YOKTUR

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada duruşmada firar girişiminin olmadığı belirtildi. 

Ayrıca mahkeme, tutuklu sanıklar Cebrail Çiçek ve Osman Torunoğlu'nun, "tutuklu bulundukları süre" ve "delillerin büyük ölçüde toplanmış olması"nı göz önüne alarak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Davanın görülmesine 9 Nisan Pazartesi devam edilecek.

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