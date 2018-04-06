06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
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İran TV'si öyle bir şeyi sansürledi ki!

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İran TV'si öyle bir şeyi sansürledi ki!
İran Devlet Televizyonu'nda, Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'yla ilgili Şampiyonlar Ligi haberi sunulurken öyle bir şey sansürlendi ki görenler şaşkınlığa düştü.
İran TV'si öyle bir şeyi sansürledi ki! İran TV'si öyle bir şeyi sansürledi ki! İran TV'si öyle bir şeyi sansürledi ki!

 

Hafta içinde oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili program yapılan İran Devlet Televizyonu'nda sıra Roma'ya gelince ekranda bir anda sansür belirdi.

Armada yer alan kurdun memelerini sansürlendi

İran Devlet Televizyon'u Roma'nın armasında yer alan ve şehrin simgesi olan kurdun memelerini sansürledi.

Sert yasaklarıyla bilinen İran Devlet Televizyonu'nun bu hamlesi sosyal medyada ve İtalya'da gündeme oturdu.

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Roma'nın sembolü dişi kurt heykeli (Capitoline Wolf)

Roma'nın kurucuları Remus ile Romulus'un dişi bir kurt tarafından emzirilerek hayatlarının kurtarıldığını tasvir eden bu heykel bugün Roma'nın sembolü haline gelmiş ve futbol takımının da armasında yer almaktadır.

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