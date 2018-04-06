Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suriye'deki askeri anlaşmazlıların sona erdirilmesi çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Suriye'deki nüfuzunu kullanmasını talep etti.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, sivil halkın korunması için son aylarda artış gösteren askeri çatışmaların sona erdirilmesinin altını çizdi" denildi.
Fransa ve Rusya arasındaki düzenli diyaloğun Suriye'deki sorunun çözümünde daha fazla somut adım atılmasına zemin hazırlayacağı ifade edildi.
06 Nisan 2018 Cuma19 Recep 1439
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Macron'dan Putin'e çağrı: Nüfuzunu kullan
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'deki çatışmayı sona erdirmek ve siyasi çözüm çabalarının önünü açmak için Putin'in nüfuzunu kullanmasını istedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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