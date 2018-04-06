06 Nisan 2018 Cuma19 Recep 1439
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Gazze'de hareketli saatler: Ölü sayısı yükseldi!

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Gazze sınırında geçen Cuma günü başlayan Büyük Dönüş yürüyüşünde İsrail askerlerinin göstericilere saldırması ile bölgedeki tansiyon yükseliyor. Gösterilerde şehit olanların sayısı 22'ye ulaştı, binlerce yaralı var.
Gazze'de hareketli saatler: Ölü sayısı yükseldi!
Gazze'de hareketli saatler: Ölü sayısı yükseldi! Gazze'de hareketli saatler: Ölü sayısı yükseldi! Gazze'de hareketli saatler: Ölü sayısı yükseldi!

Filistinlilerin geçtiğimiz hafta cuma günü Gazze sınırında başlattığı Büyün Dönüş gösterilerinde İsrail askerlerinin keskin nişancılarla göstericilere saldırmasıyla gerginlik tırmanıyor. 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bu sabah İsrail kurşunuyla yaralanan Filistinli Rabia'nın şehit olmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye ulaştığını açıkladı. Sabah saatlerinden beri 3 Filistinli ise yaralandı.

KESKİN NİŞANCILARDAN KORUNMAK İÇİN LASTİK YAKIYORLAR

Filistinli göstericiler, keskin nişancıların görüşünü engellemek için çok sayıda lastiği ateşe vererek duman perdesi oluşturuyor. İşgal kuvvetleri Filistinlileri "avlamak" için dumanı dağıtacak dev pervaneler kuruyor. 

SÜRGÜN EDİLDİKLERİ TOPRAKLARA DÖNMEK İSTİYORLAR

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

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TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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