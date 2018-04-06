Çocuğa cinsel istismar suçuna yeni ceza

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu.

Çocuğa yönelik cinsel istismara karşı yapılan düzenlemeyle ilgili olarak, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan açıklama geldi. Akdağ, "Düzenleme kimyasal kastrasyon öngörüyor. TCK'daki en ağır ceza bu suçu işlene verilecek. Takdir indirimine dokunmama kararı aldık" dedi.

"TCK'DA BÖYLE BİR CEZA YOK"

Başbakan Yardımcısı Akdağ, cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını belirterek, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu konunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok."