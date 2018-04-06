06 Nisan 2018 Cuma19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:04Güneş 06:33Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:40Yatsı 21:03
    • 29°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,423 0.34
  • Dolar: 4,0453 0.07
  • Euro: 4,9651 0.38

Yunanistan'da ANKA paniği! F-16 kaldırmışlar

»
Yerli ANKA dün ilk kez Rodos adası üzerinde denendi. ANKA, radarlar tarafından tespit edilince bir Yunan F-16 savaş uçağı da Girit’ten havalandı.
Yunanistan'da ANKA paniği! F-16 kaldırmışlar
Yunanistan'da ANKA paniği! F-16 kaldırmışlar Yunanistan'da ANKA paniği! F-16 kaldırmışlar Yunanistan'da ANKA paniği! F-16 kaldırmışlar

Yunanistan’daki bazı internet haber siteleri bugün ilginç bir iddia ortaya attı.Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine yeni kattığı insansız hava aracı ANKA, dün ilk kez Rodos adası üzerinde denendi. ANKA, radarlar tarafından tespit edilince bir Yunan F-16 savaş uçağı da Girit’ten havalandı.

"ANKA'YI RODOS ÜZERİNDE DENEDİ"

‘Pronews’ adlı savunma haberleri sitesinde yer alan bir habere göre Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, envanterine yeni kattığı insansız hava aracı ANKA’yı dün ilk kez Rodos adası üzerinde denedi.

DALAMAN'DAN HAVALANDI

Dalaman’dan kalkan ANKA Yunan radarları tarafından tespit edilince bir Yunan f-16 savaş uçağı Girit’ten havalandı. Türk donanmasına ait İHA dün ayrıca Kelemez ve Kardak yakınlarında da radara girdiği iddia edildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yunanistan'da ANKA paniği! F-16 kaldırmışlarYunanistan'da ANKA paniği! F-16 kaldırmışlarYerli ANKA dün ilk kez Rodos adası üzerinde denendi. ANKA, radarlar tarafından tespit edilince bir Yunan F-16 savaş uçağı da Girit’ten havalandı.
Hakkari'den acı haber: Şehit ve yaralılar varHakkari'den acı haber: Şehit ve yaralılar varHakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu, 1 uzman erbaş da yaralandı.
Valilikten uyarı geldi! Gördüğünüz yerde sökünValilikten uyarı geldi! Gördüğünüz yerde sökünValilik, geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının söktürülmesi uyarısında bulundu.
Katliamın ardından ilk fotoğrafKatliamın ardından ilk fotoğrafDün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi öldüren öğretim görevlisi Volkan Bayar ile eşi Saadet Aylin Bayar ile ilgili flaş gelişme yaşandı. İkili sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Çocuğa cinsel istismar suçuna yeni cezaÇocuğa cinsel istismar suçuna yeni cezaBaşbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu.
Doğu Karadeniz'de PKK'yla sıcak temas!Doğu Karadeniz'de PKK'yla sıcak temas!Doğu Karadeniz’de 3 ilde terör örgütü PKK’ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Teröristlerle dün sıcak temasın sağlandığı Trabzon-Gümüşhane sınırına ise askeri helikopterlerle takviye birlikler sevk ediliyor.
  • Afrin'e sıfır noktasında şükür namazı06 Nisan 2018 Cuma 13:50
  • 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı mı? Valilikten açıklama06 Nisan 2018 Cuma 13:27
  • Birileri suni gündem peşinde! 'Deizm' yalanı06 Nisan 2018 Cuma 12:40
  • İşte TDV'nin yeni genel müdürü06 Nisan 2018 Cuma 12:13
  • 4 FETÖ'cü duruşma salonundan kaçtı!06 Nisan 2018 Cuma 12:12
  • Kağıthane’deki iğrenç olayda yeni gelişme! Okul müdürüne cinsel istismardan dava06 Nisan 2018 Cuma 11:40
  • Ahlak Büro bile böylesini görmedi! Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı06 Nisan 2018 Cuma 11:20
  • Oruçluyken Öldürülmüş06 Nisan 2018 Cuma 10:58
  • Üniversitede yaşamını yitiren akademisyenler törenle uğurlanıyor06 Nisan 2018 Cuma 10:40
  • İkinci dalga başladı: Çok sayıda gözaltı var...06 Nisan 2018 Cuma 10:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri