Yunanistan'da ANKA paniği! F-16 kaldırmışlar

Yerli ANKA dün ilk kez Rodos adası üzerinde denendi. ANKA, radarlar tarafından tespit edilince bir Yunan F-16 savaş uçağı da Girit’ten havalandı.

Yunanistan’daki bazı internet haber siteleri bugün ilginç bir iddia ortaya attı.Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine yeni kattığı insansız hava aracı ANKA, dün ilk kez Rodos adası üzerinde denendi. ANKA, radarlar tarafından tespit edilince bir Yunan F-16 savaş uçağı da Girit’ten havalandı.

"ANKA'YI RODOS ÜZERİNDE DENEDİ"

‘Pronews’ adlı savunma haberleri sitesinde yer alan bir habere göre Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, envanterine yeni kattığı insansız hava aracı ANKA’yı dün ilk kez Rodos adası üzerinde denedi.



DALAMAN'DAN HAVALANDI

Dalaman’dan kalkan ANKA Yunan radarları tarafından tespit edilince bir Yunan f-16 savaş uçağı Girit’ten havalandı. Türk donanmasına ait İHA dün ayrıca Kelemez ve Kardak yakınlarında da radara girdiği iddia edildi.