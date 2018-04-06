06 Nisan 2018 Cuma19 Recep 1439
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Türkiye'yi tehdit etmişti! Çipras harekete geçti!

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Yunanistan ile Türkiye arasında gerilim oluşturma yönünde tahrik edici adımlar atan Savunma Bakanı Panos Kammenos'a Başbakan Çipras müdahale etmeye hazırlanıyor.
Türkiye'yi tehdit etmişti! Çipras harekete geçti!
Türkiye'yi tehdit etmişti! Çipras harekete geçti! Türkiye'yi tehdit etmişti! Çipras harekete geçti! Türkiye'yi tehdit etmişti! Çipras harekete geçti!

Son dönemde oldukça sert ve tahrik etmeye yönelik çıkışlarla gündeme gelen Yunansitan Savunma Bakanı Panos Kammenos dün, sınıra 7 bin asker yığma sözleriyle Türkiye'ye karşı tehditte bulunmuştu. Yunan Bakanın yersiz ve küstah çıkışına Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras müdahale geliyor.

ÇİPRAS UYARISI

Kammenos’un provokatif ifadeler içeren gereksiz çıkışlarının Yunan hükümetini zor durumda bırakırken, Aleksis Çipras, Kammenos'un provakatif açıklamalarına sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Çipras'ın Savunma Bakanı’yla görüşeceği, gereksiz çıkışlardan kaçınması ve kullandığı üsluba dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulunması bekleniyor.

Çipras daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'ye karşı soğukkanlı ve sağduyulu davranma çağrısında bulunurken, özellikle bu durumdan rahatsızlık duyan muhalefetin de  Kammenos’u ‘yangına benzin dökmekle’ suçladığı ifade ediliyor.

7 BİN ASKER KÜSTAHLIĞI

Kammenos geçtiğimiz günlerde İkarya Adası’ndaki tatbikat sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye sınırı ile bazı adalara ekstra asker göndereceğini söylemiş, bu rakamın da 7.000 olacağını açıklamıştı. Kammenos, ''Eğer bizim topraklarımızın tek bir santimine girme cesaretleri varsa, biz Yunanlar birleşip onları ezeriz'' diyerek küstahça provokasyonlara devam etmişti.

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