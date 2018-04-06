06 Nisan 2018 Cuma19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:04Güneş 06:33Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:40Yatsı 21:03
    • 30°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 115.054 0.09
  • Altın: 172,757 -0.04
  • Dolar: 4,0334 -0.22
  • Euro: 4,9479 0.03

Hakkari'den acı haber: Şehit ve yaralılar var

»
Hakkari'den acı haber: Şehit ve yaralılar var
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu, 1 uzman erbaş da yaralandı.
Hakkari'den acı haber: Şehit ve yaralılar var Hakkari'den acı haber: Şehit ve yaralılar var Hakkari'den acı haber: Şehit ve yaralılar var

Olay, bugün öğlen saatlerinde Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Şentepe üs bölgesi yakınlarında meydana geldi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Bölgede operasyonda olan askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen EYP, inflak etti. Meydana gelen patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Yaralı uzman erbaş, askeri helikopterle Hakkari'ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

TUNCELİ'DE 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1 ASKER YARALI

Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 8 terörist ölü olarak ele geçirilirken, 1 asker yaralandı.

hlrqw_1523023294_0678.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hakkari'den acı haber: Şehit ve yaralılar varHakkari'den acı haber: Şehit ve yaralılar varHakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu, 1 uzman erbaş da yaralandı.
Valilikten uyarı geldi! Gördüğünüz yerde sökünValilikten uyarı geldi! Gördüğünüz yerde sökünValilik, geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının söktürülmesi uyarısında bulundu.
Katliamın ardından ilk fotoğrafKatliamın ardından ilk fotoğrafDün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi öldüren öğretim görevlisi Volkan Bayar ile eşi Saadet Aylin Bayar ile ilgili flaş gelişme yaşandı. İkili sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Çocuğa cinsel istismar suçuna yeni cezaÇocuğa cinsel istismar suçuna yeni cezaBaşbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu.
Doğu Karadeniz'de PKK'yla sıcak temas!Doğu Karadeniz'de PKK'yla sıcak temas!Doğu Karadeniz’de 3 ilde terör örgütü PKK’ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Teröristlerle dün sıcak temasın sağlandığı Trabzon-Gümüşhane sınırına ise askeri helikopterlerle takviye birlikler sevk ediliyor.
Afrin'e sıfır noktasında şükür namazıAfrin'e sıfır noktasında şükür namazıTerörden arındırılan Suriye’nin Afrin ilçesine sıfır noktadaki Hassa ilçesinde inşa edilen Süleyman Şah Namazgahı'nda şükür namazı kılındı.
  • 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı mı? Valilikten açıklama06 Nisan 2018 Cuma 13:27
  • Birileri suni gündem peşinde! 'Deizm' yalanı06 Nisan 2018 Cuma 12:40
  • İşte TDV'nin yeni genel müdürü06 Nisan 2018 Cuma 12:13
  • 4 FETÖ'cü duruşma salonundan kaçtı!06 Nisan 2018 Cuma 12:12
  • Kağıthane’deki iğrenç olayda yeni gelişme! Okul müdürüne cinsel istismardan dava06 Nisan 2018 Cuma 11:40
  • Ahlak Büro bile böylesini görmedi! Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı06 Nisan 2018 Cuma 11:20
  • Oruçluyken Öldürülmüş06 Nisan 2018 Cuma 10:58
  • Üniversitede yaşamını yitiren akademisyenler törenle uğurlanıyor06 Nisan 2018 Cuma 10:40
  • İkinci dalga başladı: Çok sayıda gözaltı var...06 Nisan 2018 Cuma 10:16
  • Yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti!06 Nisan 2018 Cuma 10:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri