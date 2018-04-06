06 Nisan 2018 Cuma19 Recep 1439
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Şenol Güneş'e sert sözler! 'Utanması yok'

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Şenol Güneş'e sert sözler! 'Utanması yok'
Başkent ekibi Gençlerbirliği takımının teknik direktörü Ümit Özat, yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı...
Şenol Güneş'e sert sözler! 'Utanması yok' Şenol Güneş'e sert sözler! 'Utanması yok' Şenol Güneş'e sert sözler! 'Utanması yok'

İşte Özat'ın olay röportajı...
 
'Önce Terim gelir sonra diğerleri'

Maçın favorisi Galatasaray. Ama biz bu maçtan ne çıkarırsak kardır diye bakacağız. Ssvaş bir takım sahada olacak. Fatih hocayla da nasipse ilk kez karşı karşıya geleceğiz. Onunla geçirdiğim 6-7 milli takım kampında öğrendiklerimi teknik adamlıkta kimseden öğrenmedim. Kızgınlıklarım ve kırgınlıklarım da olmuştur ama ülkenin en iyi teknik adamı. Önce o gelir sonra diğerleri.
 
'Güneş'te utanma yok!'

Benim Beşiktaş'la Galatasaray'la sorunum olamaz. Ben kimim ki 100 yıllık çınarlarla sorunum olsun. Ama 70 yaşından sonra buralara gelip de sanki o kulübün sahibi gibi davranma. Büyüklük 70 yaşından sonra elbise giymeyi öğrenmekle olmaz. Büyüklük kalple olur, vicdanla olur. Sen değil miydin İstanbul'un havası kirli diyen. İnsanda biraz utanma olur ama yok. Şenol Güneş'in bir iki tane yalakası var medyada beni yıpratmaya çalışıyorlar. Büyük takım hocası vakur olmalı. 
 
'Fener'e gol atmak atomu parçalamak gibi'

Galatasaray'ın en büyük avantajı Fatih Terim. Fenerbahçe aslında doğru oynuyor. Mevcut kadrosuna göre oynaması gereken oyunu oynuyor. Önce iyi savunma yapıyor. Fenerbahçe'nin savunmasını aşmak atomu parçalamaktan zor. Aykut ağabey doğruyu yapıyor. 'Ben nasıl olsa bir tane atarım' diyor. Kadro kalitesine baktığın zaman Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in kadro kalitesi Fenerbahçe'den çok daha iyi. Taraftarlar çıksın her maç 5 atsın istiyorlar. Yok böyle bir şey. Karşında rakip var. Takımına saygın yoksa rakibine saygın olsun. 
 
'Alex her şey değildi'

Oynadığım en iyi futbolcu Anelka'ydı. Alex ise türk futboluna çok şeyler katmış bir isimdi. Elde ettiğimiz başarılarda büyük payı var. Ayrıldığımız döneme bakın Alex 6 takım kaptanı ama 1 şampiyonluk var. Demek ki tek başına her şey Alex değil. 2007-2013'e bakın Fenerbahçe sadece 1 kez şampiyon oldu. Tek başına her şey değil. Balık hafızalı olmaya gerek yok. Biz koşacağız Alex bitirecek diyorduk. Ayrıca Messi ve Ronaldo dışında herkes yedek kalabilir. Oynamaması gerekiyorsa Alex'de yedek bekler. Hangi hoca bindiği dalı keser.

AMK Spor Gazetesi

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