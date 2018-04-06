06 Nisan 2018 Cuma19 Recep 1439
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25 sivil öldü! Duma'da sivillerin tahliyesi durdu!

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25 sivil öldü! Duma'da sivillerin tahliyesi durdu!
Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde tahliye süreci durdu. Yeniden başlayan hava saldırılarında 25 sivil öldü.
25 sivil öldü! Duma'da sivillerin tahliyesi durdu! 25 sivil öldü! Duma'da sivillerin tahliyesi durdu! 25 sivil öldü! Duma'da sivillerin tahliyesi durdu!

Esed rejimi ve garantörü Rusya, ablukadaki Duma ilçesinde tahliyesürecini durdurdu.

35 HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Duma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibinden alınan bilgiye göre, rejim ve Rusya, kısa süre önce başlattığı operasyonda, 35 hava saldırısı düzenledi. 

İlk belirlemelere göre 25 sivil öldü.

ZORUNLU TAHLİYELER 22 MART'TA BAŞLAMIŞTI

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmayla 22 Mart'ta Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler başlamıştı. 

Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden tahliyeler olmuş, Duma konusunda ise anlaşma sağlanamıştı.

Bölgede hakim askeri muhalif gruplardan Ceyşül İslam ve Rusya arasındaki müzakereler sürerken, 2 Nisan'da Duma'dan da tahliyeler başlamış, 5 bin civarı sivil, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gönderilmişti. 

Duma'ya saldırılar da büyük oranda durmuştu.

SALDIRILARIN YENİDEN BAŞLAMASININ NEDENİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgide, hava saldırılarının yeniden başlamasının nedeni olarak, Duma'nın da ateşkes ve tahliye süreci kapsamına alınmasını isteyen Ceyşül İslam ile Rusya arasında anlaşmaya varılamaması gösteriliyor. 

Yaklaşık 7 kilometrekarelik Duma'da halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor. 

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