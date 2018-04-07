SİHA'lar affetmedi! Sayı bin 123 oldu

Zeytin Dalı Harekâtı’nın kısa sürede başarıya ulaşmasında kuvvet çarpanı olarak görülen silahlı ve silahsız insansız hava araçları, terörist hedeflerin yok edilmesinde önemli rol oynadı. Harekatta imha edilen toplam terörist hedef sayısı bin 123 oldu.

Silahlı ve silahsız insansız hava araçları, devam eden terörle mücadele operasyonlarında faal olarak kullanılmaya devam ediyor. Halen ihtiyaca göre bir kısmı Zeytin Dalı Harekâtı’nda olmak üzere terörle mücadelede toplam 8 SİHA ve İHA sistemi fiili görev yapıyor. Son olarak 4 Nisan’da Bayraktar SİHA, Afrin kuzeyinde bulunan Kodlaki bölgesinde tespit ettiği 2 bölücü terör örgütü üyesini vurmak suretiyle etkisiz hale getirdi.

HEDEFLERİ İŞARETLİYOR

Yine önceki gün de Irak kuzeyinde, Hakurk Kampı olarak bilinen Lefkan Araka bölgesinde İHA sistemlerinin işaretlediği 4 hedef F-16’larla tam isabet vuruldu. Hava operasyonunda bölücü terör örgütü PKK üyesi 10 terörist imha edildi. Yine aynı bölgede İHA’nın işaretleme yaptığı 2 terörist ATAK helikopterle etkisiz hale getirildi.

HAVADAN BİN 123 İMHA

Zeytin Dalı Harekatı’nın kısa sürede hedefine ulaşmasında, savaş uçakları ve helikopterlerin yanı sıra kuvvet çarpanı etkisi yaratan SİHA ve İHA sistemleri, yüzlerce hedefin imhasında büyük rol üstlendi. Zeytin Dalı Harekatı’nda bugüne kadar SİHA tarafından tespit ve imha edilen hedef sayısı 449 oldu. İHA’ların tespit ettiği 674 hedef de F-16 ve F-4 savaş uçakları ile ATAK helikopterlerle vurularak etkisiz hale getirildi. SİHA ve F-16, F-4, ATAK helikopteri tarafından hava operasyonlarıyla etkisiz hale getirilen toplam hedef sayısı ise bin 123 oldu.