07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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Kılıçdaroğlu'nun ayarını bozan anket!

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Kılıçdaroğlu'nun ayarını bozan anket!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sınıra giderek kahraman Mehmetçik'e sanatçıların verdiği desteği içine sindiremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hırçınlığının nedeni belli oldu.
Kılıçdaroğlu'nun ayarını bozan anket! Kılıçdaroğlu'nun ayarını bozan anket! Kılıçdaroğlu'nun ayarını bozan anket!

Bir araştırma şirketinin her ay düzenli olarak CHP için yaptığı raporun tartışıldığı MYK'da Kılıçdaroğlu, sonuçları görünce çılgına döndü. 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde 25.3 oy alan CHP'nin oyları yüzde 19.7'ye geriledi.

CİDDİ DÜŞÜŞ AYARINI BOZDU

Kılıçdaroğlu'nun saldırgan üslubu toplumda karşılık bulmazken oylarda ciddi düşüş olduğu sonuçlara da yansıdı. Ankette CHP ile ittifak yapması düşünülen SP, İyi Parti ve HDP'nin toplam oy oranı yüzde 40 çıkıyor.

BU BİR FELAKET

Kılıçdaroğlu, MYK'da "Parti içinde verdiğiniz mücadeleyi Türkiye genelinde verseniz iktidar oluruz. Bu sonuçlar bir felaket" diyerek tepki gösterdi. Bu arada CHP Parti Meclisi'nde yapılan oylamada, 2016'da ihraç edilen Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın bağışlanma talebi reddedildi.

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