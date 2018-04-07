07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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Başörtüsü yasağına Türk siyasetçiden tam destek!

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Almanya 14 yaş altındaki Müslüman kızların okullara başörtüsüyle gelmesini yasaklamaya hazırlanıyor.
Başörtüsü yasağına Türk siyasetçiden tam destek!
Başörtüsü yasağına Türk siyasetçiden tam destek! Başörtüsü yasağına Türk siyasetçiden tam destek! Başörtüsü yasağına Türk siyasetçiden tam destek!

 Eyalet Uyum Bakanlığı Müsteşarı Serap Güler de getirilmesi düşünülen yasağı savundu. Serap Güler, "'Genç bir kız çocuğuna başörtüsü dayatmak tam anlamıyla sapkınlıktır" demişti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz talimatıyla Avusturya’da yasak için yasa hazırlarken, Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde de başörtüsü yasağının getirilmek istenmesi Almanya’da yasayan Müslümanların tepkisine neden oldu. 

14 YAŞ ALTI KIZLARA YASAK

Alman Bild gazetesine açıklamada bulunan Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Uyum Bakanı Joachim Stamp, 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirmeyi düşündüklerini açıkladı. Dini inançlarını kendi hür iradeleriyle seçecek olgunluğa henüz ergen olmayan çocukların başörtüsü takmaya zorlanamayacağından dolayı da yasağın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Stamp, başörtüsü takma konusunda kendi iradesiyle kararı sadece yetişkin kadınların verebileceğini söyledi. 

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YASAĞI SAVUNDU

Eyalet Uyum Bakanlığı Müsteşarı Serap Güler de getirilmesi düşünülen yasağı savunarak, ''Öğretmenler ilkokullarda henüz yedi yaşındaki kız öğrencilerin başörtüsüyle derse gelmesine giderek daha sık tanık oluyorlar'' dedi. Güler, nadir de olsa başörtüsü takma yaşının anaokuluna kadar inebildiğini ifade etti. 

Konuyla ilgili daha önce de konuşan Güler, ''Genç bir kız çocuğuna başörtüsü dayatmak tam anlamıyla sapkınlıktır. Bu, çocuklara cinsellik yüklemektir. Bu dayatmaya karşı net bir tavır benimsemeliyiz'' ifadelerini kullanmıştı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un ülkede anaokoulu ve ilkokullarda başörtüsü yasağı getirme planlarını değerlendiren Güler, bu yasağın yeterli olmadığını söylemişti. Yasak okullarda uygulansa dahi, kız çocuklarının okuldan sonra yine başörtüsü takabileceklerine dikkat çeken Güler, yasağın on dört yaş altı kız çocukları için kamuya açık alanların tamamında geçerli olması gerektiğini ifade etmişti.

 

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