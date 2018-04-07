07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:02Güneş 06:31Öğle 13:12İkindi 16:49Akşam 19:41Yatsı 21:05
    • 17°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,544 0.41
  • Dolar: 4,0452 0.07
  • Euro: 4,9655 0.38

İşbirliği genişliyor! Önce S-400 şimdi de kornet

»
İşbirliği genişliyor! Önce S-400 şimdi de kornet
Rusya ile S-400 alımıyla güçlenen savunma işbirliği genişliyor.
İşbirliği genişliyor! Önce S-400 şimdi de kornet İşbirliği genişliyor! Önce S-400 şimdi de kornet İşbirliği genişliyor! Önce S-400 şimdi de kornet

 Rusya’dan TSK envanterinde bulunan Kornet tanksavar füzesi başta olmak üzere acil ihtiyaç kapsamındaki alımlar gündemde. Tankların zırh kabiliyetlerinin güçlendirilmesine ilişkin konular üzerinde de görüşmeler sürüyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkanlığında hafta içi gerçekleştirilen 7. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısında masaya yatırılan konulardan biri de Rusya ile savunma sanayii işbirliği oldu. Rusya’dan askeri ürün temini, ortak üretim imkanları detaylı olarak masaya yatırıldı. Toplantının ardından Vladimir Putin, “Türkiye’ye S-400 sistemlerinin sevk edilmesini öngören anlaşmanın hayata geçirilmesi, askeri-teknik alandaki önceliğimiz. Hükümetler arası heyet toplantısında Türkiye’ye modern Rus askeri ürünlerinin sevkiyatının detaylı şekilde ele alınacağı düşüncesindeyiz” açıklaması yaptı.

ACİL İHTİYAÇ ALIMLARI ÖNCELİKLİ

Edinilen bilgiye göre, Rusya ile savunma sanayi işbirliğinde öncelikli olarak, halen Suriye ve Irak kuzeyinde devam eden terörle mücadelede ihtiyaç duyulan silah ve mühimmatların idamesine yoğunlaşılması bekleniyor. Halen TSK envanterinde bulunan Kornet tanksavar füzesi başta olmak üzere acil ihtiyaç kapsamındaki alımlar gündemde. Bu tip füzelerin devamı ve idamesinin söz konusu olabileceği belirtiliyor. Yine gerekli diğer mühimmatların tedariki, piyade silahı atış teçhizat ve araçlarına ilişkin ihtiyaçların giderilmesi konusunda Rusya ile ilgili girişimler ve çalışmalar bir süredir Türkiye’nin gündemindeydi.

AMBARGOLARA ALTERNATİF

Rusya, savunma sanayiinde gelişmiş bir ülke olarak Türkiye’ye batılı müttefiklerince uygulanan silah ambargolarına karşı da güçlü bir ortak olarak dikkat çekiyor. Gelişen işbirliğiyle birlikte Rusya’nın alternatif tedarikçiler arasına daha yoğunluklu girmesi kaçınılmaz görülüyor.Başta motor teknolojisinde işbirliği fırsatları olmak üzere halen Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda devam eden bazı projelerde yaşanabilecek aksaklıklara karşı Rus ürün gamı önemli imkanlar sunuyor. Yine tankların zırh kabiliyetlerinin güçlendirilmesine ilişkin konular da bir süredir çalışılıyor.

Uzun vadeli projeler

Rusya’dan yeni sistem tedariki gibi konular ise ancak “uzun vadeli” işbirliği içerisinde mümkün görülüyor. Bunun temel nedeni, TSK’nın uzun süredir NATO’ya uyumlu sistemler kullanması. Dolayısıyla yeni savunma sistemleri tedariki konuları, Rus menşeili ürünlerin NATO’ya uyumunun getirdiği zorluklar nedeniyle bu sistemlerin envantere hızla alınması mümkün olmadığından, uzun vadeli işbirliği konuları olarak değerlendiriliyor.

Aynı zorluk uzun menzilli hava savunma sisteminde de yaşanacağından, S-400 tedariki projesi kapsamında da uyum çalışmaları şimdiden başlatılmış durumda.

YENİ ŞAFAK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
HSK kararnamesi yayımlandı: 1236 hakim ve savcı atandıHSK kararnamesi yayımlandı: 1236 hakim ve savcı atandıHSK kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre adli yargıda bin 178, idari yargıda 58 olmak üzere toplamda bin 236 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi.
TSK'dan kritik 'İdlib' açıklaması!TSK'dan kritik 'İdlib' açıklaması!TSK konvoyu, İdlib'de 9. gözlem noktasını kurmak üzere Morik bölgesine intikal etti.
İşte Tosun'un son imajı!İşte Tosun'un son imajı!Çiftlik bank firarisi Mehmet Aydın'ın tamamen ortadan kaybolmadan önce çektirdiği fotoğrafa ulaşıldı. En son Uruguay'da görüntülenen Aydın'dan henüz bir iz yok.
Olağan dışı görüşmenin detayları ortaya çıktı! Erdoğan MİT'e niye teşekkür etti?Olağan dışı görüşmenin detayları ortaya çıktı! Erdoğan MİT'e niye teşekkür etti?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti kabul ettiği perşembe günkü görüşmenin ayrıntılarını Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan yazdı.
Karlov suikastçisinin 'abisi' 654’üncü sanık çıktı!Karlov suikastçisinin 'abisi' 654’üncü sanık çıktı!Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’u öldüren polis Altıntaş’ın, gözaltına alınan örgüt abisi Şahin Söğüt’ün, Emniyet’in mahrem imamlarıyla ilgili davanın 654’üncü sanığı olduğu ortaya çıktı.
Başakşehir'de tanker kaydı! Cadde savaş alanına döndüBaşakşehir'de tanker kaydı! Cadde savaş alanına döndüİstanbul Başakşehir'de arıza yapan tanker kayarak 12 araca çarptı. Cadde savaş alanına döndü.
  • İşbirliği genişliyor! Önce S-400 şimdi de kornet07 Nisan 2018 Cumartesi 09:08
  • Başörtüsü yasağına Türk siyasetçiden tam destek!07 Nisan 2018 Cumartesi 08:40
  • ABD'nin peşine düştüğü 50 kişilik liste!07 Nisan 2018 Cumartesi 08:20
  • Erdoğan talimat vermişti! İlk görüntüler geldi07 Nisan 2018 Cumartesi 08:00
  • Kılıçdaroğlu'nun ayarını bozan anket!07 Nisan 2018 Cumartesi 08:00
  • Diyanet'ten ilk hamle!07 Nisan 2018 Cumartesi 07:50
  • SİHA'lar affetmedi! Sayı bin 123 oldu07 Nisan 2018 Cumartesi 07:30
  • Kanal İstanbul için özel kanun geliyor!07 Nisan 2018 Cumartesi 07:20
  • Akar'dan sürpriz ziyaret06 Nisan 2018 Cuma 20:06
  • 'Demhat Cilo' öldürüldü!06 Nisan 2018 Cuma 20:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri