HSK kararnamesi yayımlandı: 1236 hakim ve savcı atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
HSK Kanununun 13. maddesi gereğince ad çekme usulüyle gerçekleştirilen kararname ile adli yargıda bin 178 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının, idari yargıda ise 58 hakim adayının ataması gerçekleştirildi.
BÜYÜKELÇİ ATANDI
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Elçi Şebnem Cenk'in, Ekvator Ginesi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.