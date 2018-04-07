07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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Karlov suikastçisinin 'abisi' 654’üncü sanık çıktı!

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Karlov suikastçisinin 'abisi' 654’üncü sanık çıktı!
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’u öldüren polis Altıntaş’ın, gözaltına alınan örgüt abisi Şahin Söğüt’ün, Emniyet’in mahrem imamlarıyla ilgili davanın 654’üncü sanığı olduğu ortaya çıktı.
Karlov suikastçisinin 'abisi' 654’üncü sanık çıktı! Karlov suikastçisinin 'abisi' 654’üncü sanık çıktı! Karlov suikastçisinin 'abisi' 654’üncü sanık çıktı!

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’a örgütsel anlamda öğretmen abilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzman yardımcısı Şahin Söğüt (32)emniyetteki işlmlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenilen Söğüt’ün Ankara Cumhuriyet Savcısı Serhat Özveren tarafından 18 Ağustos 2017’de emniyetin mahrem imamlarıyla ilgili hazırlanan davanın 654. sırasındaki sanığı olduğu da ortaya çıktı. İddianamede, Söğüt ile ilgili bilgilere de yer verildiği anlaşıldı.

KOD ADI ‘AHMET’

İddianamedeki bilgilere göre 1986 Savur doğumlu olan Söğüt, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde ‘Ahmet’ kod adı ile “öğretmen” olarak görevliydi. İddianamede ayrıca, hakkında 2 Ağustos 2017’de yakalama kararı çıkarılan

Söğüt’ün kendi adına kayıtlı GSM hatlarında Bylock bulunmadığı, ancak eşi A.S’nin üzerine kayıtlı telefon hattında Bylock tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, ‘BB ANKARA-KB ANKARA-İL 4.KAT-İLÇE 400’ bölgesinde öğretmen olarak görev yapan Şahin Söğüt’ün elde edilen dijital materyallere göre örgüt içerisinde C vasfında tanımlandığı, “yapı içerisindeki son iki görev yeri” başlığı altında “2004 ANKARA”, “bize gelmeden önceki son görevi” başlığı altında ise “KADRO” yazdığı ifade edildi. Kendi adına kayıtlı GSM hatları üzerinden ByLock listesinde yer almayan Söğüt’ün örgüt içi haberleşmelerde kullandığının değerlendirildiği imajı alınan dijital verideki şahsi telefonundaki hattın Ayşe S. ismine kayıtlı olduğunun belirtildiği iddianamede, söz konusu hattın Bylock listesinde yer aldığı ve bu durumun ilk olarak 11.08.2014 tarihinde tespit edildiği ifade edildi.

İddianamede, 13-14 Eki 2012’de Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde faaliyet gösteren Asya Termal isimli tesiste konaklayan Söğüt’ün, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada şüpheli olarak ifadesi alınan Ercan O. tarafından da teşhis edildiği belirtildi.

MAİLLERİ SİLEN KİŞİ

Şahin Söğüt, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili soruşturmada geçen hafta gözaltına alınmıştı.

Savcılık Söğüt’ün, Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın, “abisi” olduğunu ve Altıntaş’ın maillerini silen kişi olduğunu değerlendiriyor.

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan’ın da bulunduğu üçü polis yedi kişi tutuklanmıştı.

SÖĞÜT TUTUKLANDI

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’a örgütsel anlamda öğretmen abilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzman yardımcısı Şahin Söğüt tutuklandı.

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