TSK konvoyu, İdlib'de 9. gözlem noktasını kurmak üzere Morik bölgesine intikal etti.
İNTİKALİN AMACI NE?
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Astana anlaşması çerçevesinde gerçekleşen intikalin amacı, 9. ateşkes gözlem noktasının oluşturulması.
TRT Haber'de yer alan habere göre Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.
12 BÖLGEDE GÖZLEM NOKTASI KURULMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.
İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.
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TSK'dan kritik 'İdlib' açıklaması!
TSK konvoyu, İdlib'de 9. gözlem noktasını kurmak üzere Morik bölgesine intikal etti.
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