Batıyı arkasına alıp Türkiye'ye sataştı

Alman Der Spiegel dergisine konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Türkiye'nin Yunanistan'ı tahrik ettiğini, ancak Yunanistan'ın arkasında AB olduğunu söyleyerek Türkiye'ye sataştı.

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim, Alman medyasında da yer buldu.

Ülkede yayın yapan Der Spiegel dergisine konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çekindiklerini açık bir şekilde dile getirdi.

AVRUPA TÜRKLEŞTİRİLECEK

"Erdoğan Avrupa'yı Türkleştirmeye çalışıyor" diyen Kocias, "Kötü bir niyetimiz olmadığı konusunda onları ikna etmeye çalışıyoruz. Bütün komşuları arasında Yunanistan en iyisidir." dedi.

TÜRKİYE'YE ÇİRKİN SURİYE İFTİRASI

Avrupa Birliği üyeliğine güvenerek açıklamalarına devam eden Bakan Kocias, "Yunanistan Suriye ve Irak gibi değil, biz Batı'nın parçasıyız ve yalnız değiliz"dedi.