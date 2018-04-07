07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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Prens'in çılgın projesinin maliyeti 3 milyar TL

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Prens'in çılgın projesinin maliyeti 3 milyar TL
Suudi Arabistan'ın Katar ile olan 60 kilometrelik kara sınırına kanal projesi 3 milyar TL'ye mal olacak. Dev gemilerin bile geçiş yapabileceği kanal, turizm projesinin ilk adımı olacak.
Prens'in çılgın projesinin maliyeti 3 milyar TL Prens'in çılgın projesinin maliyeti 3 milyar TL Prens'in çılgın projesinin maliyeti 3 milyar TL

 

Suudİ Arabistan'da internet üzerinden yayın yapan "Sabq" gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan, Katar ile arasındaki 60 kilometrelik tek kara sınırında kanal inşa etmek için tam teşekküllü bir turizm projesi üzerinde çalışıyor.

1 YILDA TAMAMLANACAK, MALİYETİ 3 MİLYAR TL

Haberde, projenin resmi makamlar tarafından onaylanmayı beklediği, Suudi Arabistanlı 9 yatırımcı firmanın bir araya gelmesiyle yaklaşık 2.8 milyar riyal (3 milyar TL) maliyetle 12 ayda tamamlanacağı iddia edildi.

DOĞU SINIRLARI DENİZ OLACAK KATAR DA ADAYA DÖNÜŞECEK

Suudi Arabistan'ın Katar ile arasındaki sınır hattına kanal açması halinde doğu sınırları tamamen deniz olacak ve Katar da bir adaya dönüşecek. Düz ve kumsal olmasının yanı sıra yerleşim yerlerinin bulunmaması nedeniyle bu bölgede turizm projesinin uygulanacağı belirtiliyor.

DEV GEMİLER GEÇEBİLECEK

İki ülkeyi birbirinden ayıracak kanal 200 metre genişliğinde, 15-20 metre derinliğinde ve 60 kilometre uzunluğunda olacak. Yük veya yolcu taşıyan 295 metre uzunluğunda ve 33 metre genişliğindeki bütün gemiler kanaldan geçebilecek.Proje kapsamında 5 büyük otel ve tatil köyünün yanı sıra 2 yeni liman inşa edilecek.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ KESMİŞLERDİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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