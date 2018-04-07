07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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Trump, BAE Veliaht Prensi ile görüştü

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Trump, BAE Veliaht Prensi ile görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan arasındaki telefon görüşmesinde Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler arasındaki iş birliği ile İran'ın bölgesel etkisine yönelik tedbirlerin e
Trump, BAE Veliaht Prensi ile görüştü Trump, BAE Veliaht Prensi ile görüştü Trump, BAE Veliaht Prensi ile görüştü

 

Beyaz Saray, Trump ile el Nahyan arasında dün yapılan telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı ve Trump'ın, BAE Veliaht Prensi'ne "KİK'in İran'a karşı neler yapabileceğine ilişkin gösterdiği liderlikten dolayı" teşekkür ettiği belirtildi.

Ayrıca iki liderin, KİK üyesi ülkeler arasındaki koordinasyonun artırılması noktasında daha fazla adım atılması gerektiği konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Görüşmede Trump'ın yakın bir zamanda BAE Veliaht Prensi el Nahyan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağının konuşulduğu da ifade edildi.

20 Mart'ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Trump'ın 10 Nisan'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği açıklanmıştı.

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