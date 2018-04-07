Nikki Haley: Rusya asla dostumuz olmayacak

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Perşembe günü Duke Üniversitesinde bir öğrencinin sorduğu soruya, “Rusya asla dostumuz olmayacak” sözleriyle cevap verdi.

“Gerektiğinde Moskova’yla birlikte çalışırız, gerektiğinde de tokatlarız. Eğer diğer ülkeler gibi uluslararası toplumla iyi geçinip iyi bir aktör olmaya karar verirlerse kendileriyle birlikte çalışmak isteyen daha çok ülke olduğunu görecekler. Bu hükümetin Rusya’ya daha neler yapacağını görmediniz.” Dedi.

ABD, Rusya’yı Amerikan seçimlerine müdahale etmekle suçladı ve Skripal olayında Rusya’ya karşı İngiltere’nin yanında yer aldı. Basında çıkan haberlere göre ABD, bu hafta Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.