07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:02Güneş 06:31Öğle 13:12İkindi 16:49Akşam 19:41Yatsı 21:05
    • 26°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,544 0.41
  • Dolar: 4,0452 0.07
  • Euro: 4,9655 0.38

BM'den İsrail'e 'aşırı güç' tepkisi

»
BM'den İsrail'e 'aşırı güç' tepkisi
BM, İsrail'in geçen cuma günü Gazze sınırında yürüyüş yapan onbinlerce silahsız Filistinliye karşı "aşırı güç" kullandığına dair "güçlü bulgulara" ulaşıldığını duyurdu.
BM'den İsrail'e 'aşırı güç' tepkisi BM'den İsrail'e 'aşırı güç' tepkisi BM'den İsrail'e 'aşırı güç' tepkisi

 

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in geçen cuma günü  Gazze sınırında yürüyüş yapan onbinlerce silahsız Filistinliye karşı "aşırı güç"  kullandığına dair "güçlü bulgulara" ulaşıldığını bildirdi. 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, örgütün  Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Filistinlilerin geçen cuma  Gazze sınırında on binlerin katılımıyla düzenledikleri ve 22 sivilin şehit  edildiği, binden fazla kişinin yaralandığı barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü ile  ilgili açıklamalarda bulundu.

Yürüyüşte, İsrail güvenlik güçlerinin onbinlerce silahsız Filistinliye  karşı "aşırı güç" kullandığına dair "güçlü bulgulara" ulaşıldığını aktaran  Throssell, "Bugün ve gelecek haftalardaki gösteriler sırasında daha fazla  şiddetin yaşanmasından  ciddi biçimde endişe duyuyoruz." uyarısında bulundu.

Throssell, İsrail makamlarının açıklamalarının aksine, Filistinli  silahsız göstericilerin tam donanımlı İsrail güvenlik güçlerine "ciddi bir tehdit  unsuru" oluşturmadığının altını çizdi.

İsrail güvenlik güçlerini uluslararası insan hakları hukukuna,   barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğüne uymaya davet eden Throssell, "Uluslararası  insan hakları hukuku uyarınca, ateşli silahlar, son çare olarak, aşırı bir  gereklilik durumunda ve yakın bir ölüm tehdidine veya ciddi yaralanma riskine  karşılık olarak kullanılabilir." diye konuştu.

''İSRAİL CENEVRE SÖZLEŞMESİNİ İHLAL ESİYOR''

"İsrail’e protestoculara karşı aşırı güç kullanılmadığından emin  olması yönündeki yükümlülüklerini hatırlatıyoruz." ifadesini kullanan Throssell,  İsrail'in Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni ağır şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

1949 yılında imzalanan ve 1950 yılında yürürlüğe giren Dördüncü  Cenevre Sözleşmesi, savaş bölgelerinde ve işgal altında yaşayan sivilleri  korumayı taahhüt ediyor. İsrail ise Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni imzalamasına  rağmen henüz yasal olarak sözleşmeyi onaylamadı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ele geçirdiği bölgeleri "işgal altında"  değil, "tartışmalı" olarak nitelendiren İsrail, Filistinlilere yönelik  ihlallerinin, inşa ettiği Yahudi yerleşim yerlerinin yasa dışı olmadığını ve  sözleşmeyi ihlal etmediğini öne sürüyor. Filistin ise sözleşmeye 2 Nisan 2014  itibarıyla taraf olduğunu açıklamıştı.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma  gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl  eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri  dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını"  talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 22 Filistinli şehit oldu,  bin 500'den fazlası yaralandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İneğini satıp gittiği Japonya'da patron olduİneğini satıp gittiği Japonya'da patron olduVanlı Abdullah Arpa, inşaat işçisiydi, ineğini sattı ve Japonya’ya gitti. Zor günler geçirdi ama şimdi milyon dolarla iş yapıyor.
ABD'den Filistinli protestoculara kınama geldiABD'den Filistinli protestoculara kınama geldiABD Başkan Yardımcısı Jason D. Greenblatt, Filistin'de topraklarının gasp edilmesini protesto eden Filistinlileri kınayan skandal bir bildiri yayınladı.
AB'de 3 milyar avro anlaşmazlığıAB'de 3 milyar avro anlaşmazlığıTürkiye ile 2016'da varılan sığınmacı mutabakatı kapsamında Suriyeli sığınmacılar için ayrılan 6 milyar avronun ilk 3 milyar avroluk diliminin henüz tamamını ödemeyen AB, ikinci dilimin nasıl karşılanacağı konusunda da anlaşmazlık yaşıyor.
Trump İran kartıyla S. Arabistan'a şantaj yapıyorTrump İran kartıyla S. Arabistan'a şantaj yapıyorArap dünyasından siyasi uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suudi Arabistan, Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemeli" sözlerini, Washington'un "İran kartını" göstererek daha fazla para çekmek için Suudi Arabistan'a "şantajı" olarak değerlendirdi
Halkın malını gasp etmenin kanununu çıkardıHalkın malını gasp etmenin kanununu çıkardıBeşşar Esed rejimi, yerinden ettiği Suriyeli milyonların taşınmaz mallarına el konmasına imkan verecek yeni bir yasa çıkardı.
BM'den İsrail'e 'aşırı güç' tepkisiBM'den İsrail'e 'aşırı güç' tepkisiBM, İsrail'in geçen cuma günü Gazze sınırında yürüyüş yapan onbinlerce silahsız Filistinliye karşı "aşırı güç" kullandığına dair "güçlü bulgulara" ulaşıldığını duyurdu.
  • Nikki Haley: Rusya asla dostumuz olmayacak07 Nisan 2018 Cumartesi 11:11
  • Trump, BAE Veliaht Prensi ile görüştü07 Nisan 2018 Cumartesi 11:11
  • Maaşını beğenmedi dağıtımı bıraktı! 400 kilo...07 Nisan 2018 Cumartesi 11:10
  • Prens'in çılgın projesinin maliyeti 3 milyar TL07 Nisan 2018 Cumartesi 11:10
  • Batıyı arkasına alıp Türkiye'ye sataştı07 Nisan 2018 Cumartesi 11:09
  • İsrail'in katliamına "ortak" oldular!07 Nisan 2018 Cumartesi 07:40
  • Rusya'dan ABD'ye yaptırım tepkisi07 Nisan 2018 Cumartesi 07:20
  • Putin’den beklenmedik hamle! 11 generali görevden aldı06 Nisan 2018 Cuma 22:46
  • 25 sivil öldü! Duma'da sivillerin tahliyesi durdu!06 Nisan 2018 Cuma 20:04
  • Türkiye'yi tehdit etmişti! Çipras harekete geçti!06 Nisan 2018 Cuma 18:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri