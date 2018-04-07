07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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Halkın malını gasp etmenin kanununu çıkardı

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Halkın malını gasp etmenin kanununu çıkardı
Beşşar Esed rejimi, yerinden ettiği Suriyeli milyonların taşınmaz mallarına el konmasına imkan verecek yeni bir yasa çıkardı.
Halkın malını gasp etmenin kanununu çıkardı Halkın malını gasp etmenin kanununu çıkardı Halkın malını gasp etmenin kanununu çıkardı

 

Esed rejimi, 7 yıldır iç savaşın sürdüğü ülkede yerel halkın terk etmek zorunda olduğu bölgelerde uygulanmak üzere yeni bir yasa çıkarttı.

"10 numaralı" olarak bilinen yasaya göre, taşınmaz mallara sahip kişiler, 30 gün içinde tapularını ilgili makamlara sunacak. Kendileri sunamadığı takdirde yakınlarına vekalet verecek. 

Ancak bazı yerleşimlerde mal beyanı yapacak hiç kimse kalmadığı için, ve yurt dışına ya da ülkenin öbür ucuna göç edenlerin de 30 gün gibi kısa bir sürede resmi belgeleri elde edip 7 yıldır savaş yaşanan ülkenin resmi kurumlarında işlemlerini tamamlamaları mümkün olmadığı için rejim, halkın gayrimenkullerine rahatlıkla el koyabilecek.

13 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİNİN MALLARINA EL KOYMANIN KANUNUNU ÇIKARDI

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) hukuki işler komitesi üyesi Yasir Ferhan, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni yasa yayılmacı ve mezhepçi İran rejiminin Suriye'de nüfus yapısı değişimi planlarını meşrulaştıracak." ifadesini kullandı. 

Ferhan, 30 gün içinde mal beyanı zorunluluğuna da değinerek, "Bu prosedür, Esed rejiminin gerçek niyetini ortaya koydu. Rejim, yerinden edilen 13 milyondan fazla Suriyelinin yokluğundan faydalanarak, manipülasyon ve emlak kayıtlarının yok edilmesiyle mallarına el koymaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.  

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Yerinden edilenlerin evlerine dönme hakkının, söz konusu yasayı boşa çıkarmak için en etkili yöntem olduğunu belirten Ferhan, uluslararası toplumun bu hakkı koruma sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Kanunun ilk etapta Şam'ın boşaltılmış bölgelerinde, daha sonra Humus ve Halep'te uygulanması öngörülüyor.

DEVLET BAŞKANLARININ MÜLK GASP ETME ALIŞKANLIĞI VAR

Suriye'de idari yapılandırma kanununun ara ara değiştiği, Hafız Esed döneminde de toprakların yeniden parsellenmesiyle, devletin dilediği mülklere el koyduğu biliniyor.

Daha önce Şam'da Zebadani ve Dareyya ile Humus ve Halep'ten göç ettirilenlerin evlerine de İran destekli milislerin aileleri yerleştirilmişti. Yine benzer bir sürecin yaşanması muhtemel görünüyor.

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