07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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AB'de 3 milyar avro anlaşmazlığı

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AB'de 3 milyar avro anlaşmazlığı
Türkiye ile 2016'da varılan sığınmacı mutabakatı kapsamında Suriyeli sığınmacılar için ayrılan 6 milyar avronun ilk 3 milyar avroluk diliminin henüz tamamını ödemeyen AB, ikinci dilimin nasıl karşılanacağı konusunda da anlaşmazlık yaşıyor.
AB'de 3 milyar avro anlaşmazlığı AB'de 3 milyar avro anlaşmazlığı AB'de 3 milyar avro anlaşmazlığı

 

AB'nin yürütme organı olan AB Komisyonu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar için vadedilen mali yardımın 3 milyar avroluk ikinci kısmını onayladı. Toplam 6 milyar avroluk yardımın ilk kısmında olduğu gibi ikinci kısmında da 1 milyar avronun Komisyon bütçesinden 2 milyar avronun ise üye ülkelerce ödenmesi planlanıyor.

Aralarında Almanya’nın da olduğu bazı üyeler söz konusu miktarın tamamının AB Komisyonu tarafından ödenmesini talep ediyor. 

Komisyon ise bu öneriye sıcak bakmıyor ve 3 milyar avroluk yükü tek başına omuzlamak istemiyor. 

Birlik içinde üye devletlerin temsil edildiği organ olan AB Konseyi ile AB Komisyonu arasında konuya ilişkin görüşmeler devam ediyor.

''AB BÜTÇESİ SINIRSIZ DEĞİL''

AB Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin tek başına 3 milyar avroyu üstlenemeyeceği imasında bulunarak, "AB bütçesi sınırsız değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ödemenin tümünü AB Komisyonu'na yüklemeye çalışan bazı üye devletler ise Komisyon'un diğer alanlardaki harcamalarda kısıtlamaya gitmesi, böylece arta kalan miktardan bir havuz oluşturulması yoluyla kaynak yaratılabileceğini savunuyor.

Bu devletlerin tutumu, AB'nin önümüzdeki yıllara dair bütçesinin planlanması sürecinde de sık sık tartışmalara yol açacak gibi gözüküyor.

Türkiye için ise sığınmacılara yönelik yardımların proje bazlı değil nakdi olarak yapılması daha öncelikli konular arasında.

AB, HEM SÖZÜNDE DURMADI HEM DENETLEYECEK

Sığınmacılar için ilk 3 milyar avronun henüz sadece 1,7 milyarlık kısmını aktaran AB, sığınmacı mutabakatı kapsamındaki Türkiye'nin üyelik sürecinin hızlandırılması ve vize muafiyeti konularında da adım atmadı.

Uzlaşıya varılan konularda beklenen adımları atmayan Brüksel, Türkiye'ye ev sahipliği yaptığı Suriyeli sığınmacılar için yaptığı ödemeleri de denetleyeceğini açıkladı.

Buna göre, AB Sayıştayı, 2016 ve 2017'de Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki yaşam koşullarını desteklemek için verilen 1,7 milyar avronun ne şekilde kullanıldığını denetleyecek.

SIĞINMACI ANLAŞMASI SONUÇ VERİYOR

Öte yandan, veriler, sığınmacı mutabakatının Türkiye'nin aldığı inisiyatif sayesinde olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini gösteriyor. 

18 Mart mutabakatının meyve verdiğinin en önemli göstergelerinden biri Avrupa'ya sığınmacı akınındaki radikal düşüş oldu. Resmi verilere göre, 2015 yılında Yunanistan'a giren düzensiz göçmen ve sığınmacı sayısı 853 binin üzerindeyken, 2017 sonlarında bu rakam yüzde 98'lik düşüşle 20 bin 364'e kadar geriledi.

Mutabakat kapsamındaki taahhütlerini yerine getiren Türkiye, AB'den güven tazeleyici, hızlı ve etkili adımlar bekliyor.

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