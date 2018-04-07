ABD'den Filistinli protestoculara kınama geldi

ABD Başkan Yardımcısı Jason D. Greenblatt, Filistin'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan, onlarca şehit ve binlerce yaralı veren protestocuları kınadığını bildiren skandal bir bildiri yayınladı.

Bildiride, "Protesto önderleri, protestoculara barışçıl bir yürüyüş yapmalarını telkin etmelidir, her türlü şiddete engel olmalıdır, protestocular tampon bölgeden 500 metre uzakta kalmalıdır ve sınır tellerine hiçbir surette yaklaşmamalıdır. Şiddete davet eden ve ölüm ya da yaralanmaya sebebiyet vereceğini bildikleri halde –çocuklar da dahil- protestocuları sınır tellerine gönderen liderleri kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Greenblatt'ın, Gösteriler sırasında İsrail ordusu tarafından şehit edilen 22 Filistinli ve 100'i aşkın yaralı hakkında yorum yapmaması dikkat çekti.