Kocaman: Sistemime en uygun isim o!



Bu sezonun en faydalı transferi olarak şimdiden rüştünü ispatlayan Giuliano, Aykut Kocaman'ın da en sevdiği futbolcuların başında geliyor.



Tecrübeli futbolcunun oyun yapısı, tarzı, saha içi ve saha dışındaki profesyonel tavırları ile kişiliği teknik direktör Kocaman ve ekibinin takdirini topluyor.



Ancak esas nokta, Aykut Kocaman'ın futbol stiline uymasıyla ortaya çıkıyor. Kocaman'ın sahaya koyduğu 4-4-1-1 taktiğinde Giuliano kilit noktada bulunuyor.Brezilyalı yıldız, yardımcı forvet, oyun kurucu, ofansif orta saha ve çift yönlü orta saha rollerini aynı anda yerine getiriyor. Geldiği günden bu yana hem yaşı hem de ülkesi nedeniyle vatandaşı ve Fenerbahçe'nin unutulmaz yıldızı Alex de Souza ile anılan Giuliano, aslında farklı bir rolde duruyor.



Aykut Kocaman'ın görüşüne göre de mücadeleci yapısı, yaratıcılığı, oyunun iki yönünde de olmasıyla Giuliano daha farklı bir tarzda oynuyor. 2012-13 sezonunda Cristian Baroni'yi benzer bir yapıda kullanmaya çalışan ancak Giuliano'dan daha farklı olduğu için aynı verimliliği yakalayamayan sarı-lacivertli teknik adam, bu sezon aradığı ismi buldu.



Aykut Kocaman'ın sisteminde en çok istediği futbolcu olarak gösterdiği Giuliano'nun kısa sürede kendi hikayesini yazması da yüzleri güldürüyor.Şu anda kadar ligde 24 maçta 13 gol 2 asistle üretken bir yapıda olan 28 yaşındaki oyuncu, başarısı ve istikrarsızlığı ile dikkat çekiyor. Aykut Kocaman ayrıca hırsı, takım arkadaşlarıyla olan sağlıklı iletişimi ve takıma adanmışlığıyla Brezilyalı öğrencisini her fırsatta örnek gösterip, saygı duyuyor.



Sakatlık örneği



Aykut Kocaman'ın Giuliano konusunda en çok hoşuna giden durum 18. haftadaki Göztepe maçında oldu. Göztepe karşılaşmasında omzundan sakatlanan ve ciddi bir sakatlığın eşiğine gelen Brezilyalı, buna karşın hiç pes etmedi. Tam mesai ile hem tedavisini olan hem de çalışmalarını yürüten Giuliano, beklenen kısa sürede takıma katıldı. 20 günde sahaya çıkan Giuliano, Aykut Kocaman'ı şaşırttı ve takdirini aldı.

