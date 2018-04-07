Sezon başında büyük hedefler ve hevesle Beşiktaş'a imza atan Jeremain Lens, 7 aylık süreçte istediği performansı gösteremedi. Hollandalı yıldız, geçen sezon Fenerbahçe'deki başarılı görüntüsünden epey uzakta kaldı.
Lens'in siyah-beyazlı takımdaki durum hem camiada hem de taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı. Sezon başından bu yana oldukça istekli olan tecrübeli futbolcu, son süreçte fiziksel ve mental olarak ciddi bir düşüş içerisine girdi.
Fenerbahçe'deki görüntüsüyle Beşiktaş'taki son durumu arasında siyahla beyaz kadar fark olan Lens'in yaşadığı bu durumun sebepleri de bir hayli dikkat çekti.
İki farklı futbolcu görüntüsü çizen 30 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki durumları şöyle:
F.Bahçe'deki Lens:
* Sarı-lacivertli takımda taktik sistem Lens'e bağlıydı.
*Van Persie gibi bir isim olmasına karşın takımın yıldızı Lens idi.
*Dirk Advocaat ve teknik heyet başta olmak üzere Van Persie ve Van der Wiel gibi vatandaşlarının olması rahatlatıcı bir özellikti.
*4-3-3 sistemini çok iyi bilen Lens, Hollanda yapısına uygun oynuyordu.
*Fenerbahçe'de; Manchester United, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki başarılı görüntüsü özgüven aşıladı.
*Fenerbahçe tribünleriyle kısa sürede yakaladığı uyum başarısını getirdi.
Beşiktaş'taki Lens:
* Şenol Güneş'in farklı oyun yapısına uyumu gecikti.
* Fenerbahçe'de tek yıldızken, Beşiktaş'ta Quaresma, Babel, Talisca ve diğer yıldızların gölgesinde kalması.
* Geniş kadro ve yoğun maç trafiği
07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
- TSK açıkladı! 6 günde terör örgütüne ağır darbeBombayı teröristin elinde patlatmışEskişehir'deki katliamın ardından YÖK'ten flaş karar!Uyuşturucu parası vermeyen annesini katletti!Erol Bulut: 3-4 tane gol atabilirdik...Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray mesajıAbdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklamasıEmre Mor'un eski menajeri öyle bir tweet attı ki!Jeremain Lens şaşırtmaya devam ediyor!Kocaman: Sistemime en uygun isim o!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:02 Güneş 06:31 Öğle 13:12 İkindi 16:49 Akşam 19:41 Yatsı 21:05
- 26°C Adana
- 21°C Adıyaman
- 16°C Afyon
- 12°C Ağrı
- 20°C Amasya
- 19°C Ankara
- 19°C Antalya
- 17°C Artvin
- 19°C Aydın
- 12°C Balıkesir
- BIST: 114.738 -0.18
- Altın: 173,544 0.41
- Dolar: 4,0452 0.07
- Euro: 4,9655 0.38
Jeremain Lens şaşırtmaya devam ediyor!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erol Bulut: 3-4 tane gol atabilirdik...Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, 1-0 kaybettikleri Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray mesajıBaşakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, 1-0 yendikleri Yeni Malatyaspor maçının ardından şampiyonluk yarışı hakkında önemli sözler kullandı.
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklamasıMedipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor maçının ardından şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.
Emre Mor'un eski menajeri öyle bir tweet attı ki!Emre Mor'un kadro dışı kalması üzerine eski menajeri Muzzi Özcan sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı.
Jeremain Lens şaşırtmaya devam ediyor!Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Jeremain Lens, bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Hollandalı yıldız Fenerbahçe günlerini aratırken, son dönemde fiziksel ve mental olarak da geriye gitti.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Bombayı teröristin elinde patlatmış
- Diyanet İşleri Başkanlığı o ismi ihraç etti
- Üniversite saldırganı tutuklandı, eşi serbest!
- Tosuncuğun bitcoin tarlası bulundu
- İneklere Kur'an-ı Kerim dinletilsin önerisi!
- Sevda Aydan hayatını kaybetti
- Şaka gibi! Satılığa çıkarıldı
- Hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
- Akalın'dan Tatlıses'e: İdo'yu askere gönder
- Zindaşti ve adamları İstanbul'da yakalandı!
- Oruçluyken Öldürülmüş
- Eskişehir'deki saldırının detayları ortaya çıktı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.