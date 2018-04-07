Emre Mor'un eski menajeri öyle bir tweet attı ki!



Milli oyuncu Emre Mor, İspanya'da forma giydiği Celta Vigo takımında kadro dışı kaldı. Daha önce Borussia Dortmund takımına transfer olan ancak istediği performansı sergileyemen Emre Mor daha sonra Celta Vigo takımına geçerken menajerini de değiştirmişti



Emre Mor'un kadro dışı kalması üzerine eski menajeri Muzzi Özcan sosyal medya hesabından şu manidar paylaşımı yaptı: "Bir atasözü der ki "Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değiştirirsen hem yolunu kaybedersin hemde dostunu "

