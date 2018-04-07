Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklaması

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından şampiyonluk yarışı ve Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında açıklamalarda bulundu.

''7-8 BİN KİŞİ GELDİ, İHTİYACIMIZ VAR ONLARA''

Stada gelen taraftarlara teşekkür eden Avcı, ''Seyirciler gelmiyor diyorduk. Bugün hava kapalı olmasına rağmen 7-8 bin kişi geldi. Devamını istiyoruz, onlara ihtiyacımız var. Haftaya lider başladık, önde başladık. Şimdi diğer maçları takip edeceğiz.'' dedi.

''BU YARIŞIN KEYFİNİ YAŞAYACAĞIZ''

Galatasaray maçı hakkında konuşan Abdullah Avcı, ''Her maçın senaryosu farklıdır. İki gün izin yapacağız ve Galatasaray maçına hazırlanacağız. 6 maçımız kaldı. 100 yıllık kültürü olan takımlarla şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Bunun tadını çıkartacağız. Bizim için harika bir durum. Bunun da keyfini yaşayacağız.'' sözlerini kullandı.

''ADEBAYOR'UN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL''

Maçın son bölümünde sakatlanan ve oyundan çıkan Adebayor'un sağlık durumunu da değerlendiren deneyimli teknik adam, ''Adebayor'un sakatlığı hakkında sağlık ekibi ile görüşeceğiz ancak çok ciddi bir durumunun olmadığını tahmin ediyorum.'' şeklinde konuştu.

DEMBA BA YORUMU

Avcı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Demba Ba ile ilgili yapmış olduğu açıklama ile ilgili gelen bir soruya, "Bizim kulübümüzün adının geçmediği bir konuda benim bir şey söylemem doğru olmaz. Yorum yapmak benim adıma doğru değil" yanıtını verdi.