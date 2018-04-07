Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray mesajı

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futblcusu Emre Belözoğlu, 1-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu;

''ŞAMPİYONLUK İÇİN TÜM MAÇLARI KAZANMAK GEREKİYOR''

Zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Rakibimiz ligde en iyi pozisyon alan takımların başında geliyor. Zaten teknik direktörü, bizim eski hocamız. 1-0'dan sonra birkaç pozisyonumuz var. Zor maç oldu. Şampiyonluk yarışında tüm maçlarınızı kazanmanız gerekiyor. Kazanmamız önemliydi, bunu başardığımız için mutluyuz.

''BU HİKAYEYİ TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ''

Şampiyonluk bir netice. Bir hikayenin çok güzel bitmesi demek. Başakşehir ailesinin 3 senedir mükemmel bir hikaye yazdığını düşünüyorum. Bu hikayeyi taçlandırmak istiyoruz. Tüm maçlarımızı kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Kolay maç yok, bunun bilinci ile sahaya çıkacağız. Küçük bir aileyiz. Medya ve taraftar gücümüz yok ama sahada elimizden geleni yapacağız.

''GALATASARAY, EN BÜYÜK RAKİPLERİMİZDEN...''

Galatasaray, şampiyonluk yolunda en büyük rakiplerimizden birisi. Kolay maç yok diyorum. Orada da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Önümüzde hazırlanmak için uzun bir süremiz var.