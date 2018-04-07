Erol Bulut: 3-4 tane gol atabilirdik...

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Başakşehir'e karşı 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Çok iyi oynadıklarını belirten Bulut, ''Hedefimiz en az 1 puan almaktı. İyi oynadığımızı düşünüyorum. 3-4 gol atabilirdik. Kalemizde çok pozisyon vermedik. Rakibin kalitesi ortada. Hatamızı değerlendirdiler ve golü attılar. İkinci yarıda pozisyonları yok. Girdiğiniz fırsatları değerlendiremediğinizde mağlup oluyorsunuz.'' sözlerini kullandı.

''37 PUANIMIZ VAR, HEDEFİMİZ 40 PUAN''

Süper Lig'deki hedefleri hakkında da konuşan Erol Bulut, ''Bizim takımın kalitesi belli. Bugün istediğimiz puanları çıkartamadık. Ben geldiğimde takımın 6-7 puanı vardı. Geldikten sonra 30 puan aldık. Kaliteli oyuncularımız var. Bazı futbolculardan da beklediğim verimi alamadım. Bazılarından beklediğimden fazla aldım, o güzel oldu. 37 puanımız var, 6 maçımız kaldı. Hedefimiz 40 puan almak.'' dedi.