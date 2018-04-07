07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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İneğini satıp gittiği Japonya'da patron oldu

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Vanlı Abdullah Arpa, inşaat işçisiydi, ineğini sattı ve Japonya’ya gitti. Zor günler geçirdi ama şimdi milyon dolarla iş yapıyor.
İneğini satıp gittiği Japonya'da patron oldu
İneğini satıp gittiği Japonya'da patron oldu İneğini satıp gittiği Japonya'da patron oldu İneğini satıp gittiği Japonya'da patron oldu

Abdullah Arpa (42) Van’da 21 çocuklu bir ailede dünyaya geldi. Maddi sıkıntılar nedeniyle ilkokulu bitiremedi.

Meslek hayatına çocukken bulaşıkçılık ve ayakkabı boyacılığı ile başladı. Bir süre oto galeride araç yıkadı.

Ardından Denizli Pamukkale’de inşaat işçiliği yaptı. Aynı zamanda turistlere kartpostal satıyordu. Bu sayede İngilizce öğrendi.Kazandığı parayla ailesine aldığı ineği 1995’te satıp cebinde 300 dolarla Japonya’ya gitti.

LOKANTA ZİNCİRİ

Tokyo’da 12 gün parklarda yattı. Sonunda bir tavuk çiftliğinde iş buldu. Ardından yine inşaat işçiliği yaptı. Kazandığı parayla bir seyyar araba aldı ve kebap satmaya başladı.

Buradan elde ettiği kazançla Türk lokantası açtı. Zamanla 3 lokanta ve bir bar sahibi oldu.

Ancak en büyük hayali uçmaktı. Lokantaları ve barını satıp Amerika Hawaii’ye gitti. Burada pilotluk eğitimi aldı.

Bir havayolu şirketinde 6 ay pilot olarak çalıştı.

HAVAYOLU ŞİRKETİ

Tekrar Japonya’ya döndü. Küçük bir uçak alıp, yolcu taşıdı. 4 yıl önce başkası kullanırken uçağı düştü. Pilot ve 3 yolcu öldü.Uçağını kaybedince yeniden özel şirkette pilotluk yapmaya başladı. İngiltere’ye gidip Boeing 737-400 yolcu uçağı eğitmen lisansı aldı.

Aynı zamanda uluslararası havayolu şirketlerinde çalıştı. Tekrar Japonya’ya dönüp havayolu şirketi kurdu.

Hem biri kiralık 2 jetiyle uçuş yapan hem de pilotluk eğitimi veren Abdullah Arpa artık milyon dolarlara sahip bir patron.

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