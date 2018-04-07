07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:02Güneş 06:31Öğle 13:12İkindi 16:49Akşam 19:41Yatsı 21:05
    • 29°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,544 0.41
  • Dolar: 4,0452 0.07
  • Euro: 4,9655 0.38

Hülya Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na 'Hatay' cevabı!

»
Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, bazı ünlülerin ve sporcuların askerlere moral vermek için Hatay'a gitmesini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Koçyiğit, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin CHP'nin paydasıyla örtüşmediğini söyledi.
Hülya Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na 'Hatay' cevabı!
Hülya Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na 'Hatay' cevabı! Hülya Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na 'Hatay' cevabı! Hülya Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na 'Hatay' cevabı!

Hülya Koçyiğit, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci kez moral ziyaretine gittiğini ve ziyaretin ardından edilen hakaretlerden dolayı şaşırdığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurucusu, siyaset üstü olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli sözlerinden sadece bir tanesini paylaşmak isterim izninizle. 'Efendiler, siz hayatınızda mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta Reis-i Cumhur olabilirsiniz fakat hiçbir zaman sanatkar olamazsınız.' Sanata, sanatçısına bu denli kıymet veren, dünyaya adını duyurmuş bir liderin ardından, Atatürk'ün izinden gitmeye çalışan aynı partinin lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülkesinin sanatçıları için az bile söylediğini ifade ettiği sert, nahoş bu sözleri, partisinin kuruluşundan bugüne var olan paydasıyla örtüşmediğinin bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"SON NEFESİMİ VERMEMİ İSTİYORLAR"

Ülkesine yıllarını vermiş bir vatandaş ve duyarlı bir sanatçı olduğunu savunan Koçyiğit, "Demokratik olmaktan sıkça bahsettiğimiz ancak bir o kadar da demokratlığa ters düştüğümüz şu zamanlarda biliyorum ki bu yazının ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını nasıl olur da telaffuz ederim diye eleştiren, beni açıkça dile getirdiğim fikirlerimden ötürü, halkın seçtiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için yaptıklarını takdir ettiğim, fikirlerimi açıkça söylediğim için yandaş ilan eden, sırf kendisi ile aynı rengi seçmediğim için artık beni sevmediğini, hatta mümkünse son nefesimi vermemi istediklerini defalarca yazan, bu yorumları —yeni çağa ayak uydurursak- 'retweet' ve 'repost' eden binlerce kişi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"HOŞGÖRÜMÜZ NEREDE?"

Hülya Koçyiğit, çağın hızına yetişmeye çalışırken insani değerlerin unutulduğunu savunarak şunları kaydetti:

"Elimizin altında bulunan klavye ile kime neyi nasıl söylemek istiyorsak öyle söylüyor, hatta çoğu kez duyduğumuz şeyi doğru olup olmadığını bilmeden paylaşıyor, çarpıtıyoruz. Sırf aynı paydada buluşulmadığı için ötekileştiriyoruz birilerini ve bunu kimi zaman edepsizce, empatiden yoksun, şiddet eğilimi içerisinde yapıyoruz. Peki hoşgörümüz nerede? Hayatımızı zenginleştirecek olan kaybolmaya yüz tutmuş değerler sadakat, güven, sorumluluk, sevgi, dürüstlük, şefkat, adalet, merhamet, yardımlaşma, cömertlik, fedakarlık, hesap verilebilirlik, uzlaşmacılık, saygı, vefa, alçak gönüllük, tolerans, helalleşme, empati, kibirsizlik. Kendi içimizde doğru olanı aramayı her daim sürdürmedikçe, iyi insan olabilmeyi gayemiz haline getirmedikçe bu duygulara hasretimiz kat be kat artacak. Milli birlik ve beraberliğimizi sağlayarak, sağduyu ile bunu koruyabileceğimiz günlerin hasreti içinde sözlerimi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bir başka değerli sözüyle bitirmek istiyorum. 'Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvela bizim kendi benliğimiz ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen bütün iş ve hareketlerimizle gösterebilmeliyiz. Bilelim ki milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avıdır.'"

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MİT paketlemişti! Milyonlarca Avro detayıMİT paketlemişti! Milyonlarca Avro detayıMİT'in, Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde, FETÖ üyelerinin Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını da organize eden Balkan yapılanmasına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliyle ilgili yeni deliller tespit edildi.
AB'den uyarı: Türkiye karşısında hiç şansınız yok!AB'den uyarı: Türkiye karşısında hiç şansınız yok!Ekonomik kriz içinde çırpınan Yunanistan'a AB basınından önemli bir uyarı geldi. Alman Frankfurter Rundschau Gazetesi, Yunanistan'ın Türkiye karşısında hiç şansının olmadığını, Türkiye'nin Ege'de bir savaşa hazır olduğunu belirtti.
Hülya Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na 'Hatay' cevabı!Hülya Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na 'Hatay' cevabı!Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, bazı ünlülerin ve sporcuların askerlere moral vermek için Hatay'a gitmesini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Koçyiğit, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin CHP'nin paydasıyla örtüşmediğini söyledi.
TSK açıkladı! 6 günde terör örgütüne ağır darbeTSK açıkladı! 6 günde terör örgütüne ağır darbeTSK tarafından 31 Mart-6 Nisan'da Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 108 terörist etkisiz hale getirildi.
Eskişehir'deki katliamın ardından YÖK'ten flaş karar!Eskişehir'deki katliamın ardından YÖK'ten flaş karar!ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesindeki katliamın ardından YÖK Genel Kurulu olağanüstü toplantı kararı aldı.n
Uyuşturucu parası vermeyen annesini katletti!Uyuşturucu parası vermeyen annesini katletti!Gaziantep'te, uyuşturucu almak için annesinden para isteyen madde bağımlısı genç, olumsuz yanıt veren annesini 6 yerinden bıçaklayıp öldürdü.
  • 18 bin üyeden 16.3 milyon dolar topladılar!07 Nisan 2018 Cumartesi 10:40
  • PKK elebaşlarının yeri tespit edildi! Baskın planı yapıldı ama..07 Nisan 2018 Cumartesi 10:28
  • HSK kararnamesi yayımlandı: 1236 hakim ve savcı atandı07 Nisan 2018 Cumartesi 10:20
  • TSK'dan kritik 'İdlib' açıklaması!07 Nisan 2018 Cumartesi 10:16
  • İşte Tosun'un son imajı!07 Nisan 2018 Cumartesi 10:10
  • Olağan dışı görüşmenin detayları ortaya çıktı! Erdoğan MİT'e niye teşekkür etti?07 Nisan 2018 Cumartesi 10:00
  • Karlov suikastçisinin 'abisi' 654’üncü sanık çıktı!07 Nisan 2018 Cumartesi 09:48
  • Başakşehir'de tanker kaydı! Cadde savaş alanına döndü07 Nisan 2018 Cumartesi 09:20
  • İşbirliği genişliyor! Önce S-400 şimdi de kornet07 Nisan 2018 Cumartesi 09:08
  • Başörtüsü yasağına Türk siyasetçiden tam destek!07 Nisan 2018 Cumartesi 08:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri