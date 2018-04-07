07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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AB'den uyarı: Türkiye karşısında hiç şansınız yok!

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Ekonomik kriz içinde çırpınan Yunanistan'a AB basınından önemli bir uyarı geldi. Alman Frankfurter Rundschau Gazetesi, Yunanistan'ın Türkiye karşısında hiç şansının olmadığını, Türkiye'nin Ege'de bir savaşa hazır olduğunu belirtti.
AB'den uyarı: Türkiye karşısında hiç şansınız yok!
AB'den uyarı: Türkiye karşısında hiç şansınız yok! AB'den uyarı: Türkiye karşısında hiç şansınız yok! AB'den uyarı: Türkiye karşısında hiç şansınız yok!

 

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi Türk-Yunan ilişkilerindeki gerilimin tehlikeli bir şekilde arttığından söz ederken, bu durumun Ege'de ''istenmeyen bir kazaya'' yol açabileceğine dikkat çekti.

''Ege'de ateşle oyun'' başlıklı haberde Yunan Savunma Bakanı'nın son açıklamaları ve iki Yunan askerinin Edirne'de tutuklu bulunmasıyla gerilen Atina-Ankara ilişkilerinin dibe doğru ilerlediği vurgulandı.

AVRUPA'DAN ATİNA'YA UYARI

Avrupalı diplomatlar Atina'yı istenmeyen bir kaza konusunda uyarırken savaşın eşiğinden dönülen 1996 yılındaki Kardak krizi de hatırlatıldı.

'TÜRKİYE İLE YARIŞA GİRMEK ÜLKEYİ BATIRIR"

Çatışma kıvılcımının Ege üzerinde sıkça yaşanan it dalaşından çıkabileceğini yazan Alman gazetesi, ''Türkiye ile silah yarışına girmek Yunanistan'ın ihtiyaç duyabileceği en son şey. Çünkü savunma harcamaları, ülkenin yavaş yavaş kendine gelmeye başladığı mali krizin sebeplerinden biri sayılıyor.'' diye yazdı. 

"TÜRKİYE SAVAŞA HAZIR"

Ege ve Akdeniz'deki paylaşılamayan petrol ve doğal gaz yatakları ile Yunanistan'ın teröristlere ve FETÖ üyelerine sahip çıkmasından dolayı Türkiye'nin savaşa hazır olduğu da belirtildi.

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