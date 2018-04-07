07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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TSK açıkladı! 6 günde terör örgütüne ağır darbe

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TSK açıkladı! 6 günde terör örgütüne ağır darbe
TSK tarafından 31 Mart-6 Nisan'da Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 108 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK açıkladı! 6 günde terör örgütüne ağır darbe TSK açıkladı! 6 günde terör örgütüne ağır darbe TSK açıkladı! 6 günde terör örgütüne ağır darbe

 

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta bulunan terör hedeflerine yönelik hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi. 

6 GÜNDE 108 TERÖRİST ETKİSİZ

TSK tarafından 31 Mart-6 Nisan'da Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 108 terörist etkisiz hale getirildi.

AĞRI'DA DA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, sınır birliklerine ve sivil vatandaşlara eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirtilen bir grup bölücü terör örgütü üyesine yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. 

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