TSK açıkladı! 6 günde terör örgütüne ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta bulunan terör hedeflerine yönelik hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
6 GÜNDE 108 TERÖRİST ETKİSİZ
TSK tarafından 31 Mart-6 Nisan'da Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 108 terörist etkisiz hale getirildi.
AĞRI'DA DA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Edinilen bilgiye göre, sınır birliklerine ve sivil vatandaşlara eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirtilen bir grup bölücü terör örgütü üyesine yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.