07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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Gazeteci Murteca şehit oldu!

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Gazeteci Murteca şehit oldu!
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere müdahalesinde yaralanan Filistinli gazetecinin şehit olduğu bildirildi.
Gazeteci Murteca şehit oldu! Gazeteci Murteca şehit oldu! Gazeteci Murteca şehit oldu!

 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, dün Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada İsrailaskerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın hayatını kaybettiğini belirtti.

ÜZERİNDE "PRESS" YAZILI KORUYUCU YELEĞİ VARDI

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Han Yunus'un doğusunda düzenlenen gösterilerde görüntü aldığı sırada vurulan gazetecinin üzerinde "Press" (basın) yazılı koruyucu yeleğinin olduğunu ifade etti.  

Murteca'nın film yapımcısı olarak çalıştığı, "Ain Medya" prodüksiyon şirketinin kurucularından olduğu ve Gazze'deki durumu anlatan çok sayıda belgesel çekimine katıldığı kaydedildi.

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"10 ŞEHİT 350 YARALI"

Filistinli gazetecinin şehit edilmesiyle Gazze'de dün düzenlenen "Büyük Dönüş" gösterisi sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olanların sayısı 10'a yükseldi, 400'den fazlası gerçek mermiyle bin 350'yi aşkın Filistinli de yaralandı. Yaralılardan 33'ünün durumunun ağır olduğu belirtiliyor. 

Gösterilerin başladığı 30 Mart Cuma gününden bu yana 31 Filistinli şehit oldu, binlercesi yaralandı. 

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. 

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. 

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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