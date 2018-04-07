G.Saray'ın deplasman forması da sızdı!

Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği iç saha forması daha önce basına sızmıştı. Şimdi de deplasman forması ortaya çıktı.



Galatasaray'ın, 2018-2019 sezonunda giyeceği iddia edilen parçalı forma ile yeni deplasman forması basına sızdı.



A Milli Futbol Takımı'nın yeni formalarını önceden sızdıran bir hesap, şimdi de sarı kırmızılıların gelecek sezon giyeceği formaları takipçileriyle paylaştı.





İlk olarak sarı kırmızılı takımın gelecek sezon giyeceği parçalı forma paylaşılırken, forma taraftardan da büyük beğeni aldı.





Galatasasaray’ın 2018-2019 sezonunda giyeceği deplasman forması siyah zemin üzerine bir kolu sarı, bir kolu kırmızı olarak dizayn edilmiş. Taraftarın deplasman formasına nasıl tepki göstereceği ise merak konusu.

