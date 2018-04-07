07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
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Küçük çocuğun ifadesi kan dondurdu!

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Antalya'da yaklaşık 1.5 yıl önce eşi Gamze Tuncel ile ilişki yaşadığı öne sürülen Rüşti Limon'u öldürdüğü iddiasıyla, olaydan 6 ay sonra tutuklanan Önder Tuncel davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.
Küçük çocuğun ifadesi kan dondurdu!
Küçük çocuğun ifadesi kan dondurdu! Küçük çocuğun ifadesi kan dondurdu! Küçük çocuğun ifadesi kan dondurdu!

Duruşmada ifade veren çiftin 7 yaşındaki oğlu, "O akşam annemle mısır pişiriyorduk. Kapı çalındı. Bir adam geldi. Önce annemi, sonra da kendini vurdu" dedi.

Serik'e bağlı Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde tek katlı evde 2016 yılı Aralık ayında meydana gelen olayda, Önder Tuncel'in eşi Gamze Tuncel ile Aksu ilçesinde pazarcılık yapan Rüşti Limon başına birer el tabancayla ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan araştırmada Rüşti Limon'un üzerinde el yazısıyla yazılmış bir intihar notu ve olayda kullanılan tabanca bulundu.

KADININ EŞİ TUTUKLANDI

Olay sırasında evde olmadığını belirten ve geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören Gamze Tuncel'in eşi Önder Tuncel ilk ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay yerinden alınan Önder Tuncel'e ait bazı elbiselerin Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda yapılan incelemesinde atış artığına rastlandı. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla gözaltına alınan Tuncel, Serik Sulh Ceza Hakimliği'nce geçen yıl Haziran ayında 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

YARGILAMA BAŞLADI

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmaya tutuklu sanık Önder Tuncel, Rüşti Limon'un eşi Raziye Limon, tarafların avukatları ve yakınları katıldı. Gamze Tuncel'in akrabalarından katılan olmadı.


SANIK: BEN SUÇ İŞLEMEDİM, SUÇSUZUM

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Önder Tuncel, suçlamaları kabul etmeyerek, "Suç işlemedim, suçlu değilim. Olayın olduğu gece, akşam yemeğini evde eşim ve çocuklarımla yedim. Ardından kızım G.'yi alarak motosikletle amcamın çalıştığı iş yerine gittik. Orada bir süre zaman geçirdik. Bu sırada baldızım M. arayıp, oğlum Ş.'nin kendisini arayarak, annesinin düştüğünü, başından ve burnundan kan geldiğini söylediğini aktardı. Eşimi hastaneye götüreceklerini, beni beklediklerini söyledi" dedi. Bunun üzerine kızıyla eve geldiğini, bu sırada evin önündeki kalabalığı gördüğünü anlatan Tuncel, "Kapıda baldızım M. ve komşumuz S. vardı. Evin içine girerek odanın kapısından baktığımda eşim Gamze ve Rüşti Limon yerde kan içindeydi. Silah da yerdeydi" diye konuştu.

'RÜŞTİ BİRKAÇ KEZ BENİMLE EVE GELDİ'

Olaydan sonra amcasına telefonla ulaşamadığı için motosikletle haber vermeye giderken düştüğünü ve bacağını kırdığını anlatan Önder Tuncel, kazanın ardından geri dönmek zorunda kaldığını ve bu sırada eve jandarma ve sağlık ekiplerinin geldiğini gördüğünü söyledi. Eşiyle ölen Rüşti Limon arasında herhangi bir ilişki olup olmadığından haberinin olmadığını belirten Tuncel, "Rüşti birkaç kez benimle eve geldi. Eşim Rüştü konusunda bana bir şey demedi. Suçsuzum. Adalete güveniyorum. Takdir mahkemenin" dedi.

ADLİ EMANETTEN KIYAFETLER GETİRTİLDİ

Mahkeme başkanının Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'ndan gelen raporda kendisine ait olduğu belirtilen sarı renkli mont, kahverengi deri mont, gri tişört ve eldivenlerde yapılan analizlerde atış artığına rastlandığına dair rapor tuttuğunu belirtmesi üzerine, sanık Önder Tuncel, raporun neden öyle çıktığını anlayamadığını belirtti. Bunun üzerine mahkeme heyeti, adli emanette saklı tutulan kıyafetleri duruşma salonuna getirtti. Bir çuval içinde getirtilen kıyafetleri mahkeme başkanı sanığa tek tek gösterdi. Sanık Önder Tuncel kıyafetlerin hepsinin kendine ait olduğunu ancak o gece üstünde sadece kahverengi deri mont bulunduğunu, diğerlerini giymediğini kaydetti.

Duruşmada ifade veren tanıklar, Önder Tuncel'in olay yerine sonra geldiğini anlattı.

Duruşma sırasında çiftin kızı G. (8) ile oğlu Ş.'nin (7) salon dışında olduğunu öğrenen mahkeme başkanı, çocukların içeri çağrılmasını söyledi. Salona önce G. alındı. Olay günü babasıyla amcasının iş yerine gittiklerini anlatan G., orada bir süre durduklarını, televizyonda çizgi film seyrettiğini söyledi. Babasına telefon gelmesinin ardından motosikletle eve geldiklerini anlatan G., babasının eve girdiğini, ardından kendisine komşularına gitmesini söylediğini kaydetti.

'ÖNCE ANNEMİ, SONRA DA KENDİNİ VURDU'

Ş. de mahkemede ağlayarak, "O akşam annemle mısır pişiriyorduk. Kapı çalındı. Bir adam geldi. Önce annemi, sonra da kendini vurdu" dedi.


'İNTİHAR NOTU RÜŞTİ LİMON'A AİT'

Sanık Önder Tuncel'in avukatı Ali İrfan Zeybek, olay yerinde ölen Rüşti Limon'un üzerinde yapılan aramada kendi el yazısı olduğu kriminal raporla tespit edilen intihar notunun bulunduğunu, ayrıca Rüşti Limon'un kullandığı sosyal medya hesaplarından birinde olaydan birkaç dakika önce "Herkes hakkını helal etsin" diye paylaşım yaptığını belirtti. Zeybek, "Rüşti Limon, Gamze Tuncel'e âşık olmuş ve onunla evlenmek istemektedir. Ancak çocuklarına çok düşkün olan Gamze Tuncel, Rüşti Limon'un teklifini kabul etmemiştir. Bunun üzerine Rüşti Limon, sanığın evine giderek önce tabancayla Gamze Tuncel'i ardından da kendini öldürmüştür. Tabanca atışları raporla da belirlendiği şekilde bitişik atıştır. Bu olay evde üçüncü bir kişi tarafından yapılsaydı, ilk atıştan sonra diğeri mutlaka kaçardı" diye konuştu.

SAVCI TAHLİYE İSTEDİ

Duruşmada savcı, delillerin toplandığını, Rüştü Limon'un üzerinden çıkan intihar notuyla, Gamze Tuncel'in çocuklarının ifadelerinin birlikte değerlendirilmesiyle suçlamaların değişme ihtimali de dikkate alınarak sanığın tahliyesini istedi.

SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti de yaptığı değerlendirmenin ardından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılma talebini kabul etti ve sanığın 'bihakkın' (tutuklamaya dayanak olan sebeplerin ortadan kalkması halinde tutuklu kimsenin salıverilmesi) tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

 

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