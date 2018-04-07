Savaş uçakları yine katliam yaptı!

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta'dan muhalifleri çıkaran Beşar Esad ve destekçisi Rusya, bugün yine hava saldırıları düzenledi.

Tahliyelerin sürdüğü Doğu Guta'yı bugün bir kez daha vuran Şam rejimi ve Rus güçleri, Duma semtinin dışındaki arazileri de hedef aldı.

Bombardımana tutulan Duma semtinden siyah dumanlar yükselirken, yerel kaynaklar semtin dışındaki arazilerin de hedef alındığını bildiriyor.

DÜN 25 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün gerçekleşen saldırılarda 25 sivilin öldüğü bildirilmiş ve tahliyeler durmuştu.

Haftalardır devam eden tahliyelerde binlerce silahlı muhalif ve aileleri, muhaliflerin kontrolündeki en büyük vilayet olan İdlib ile Fırat Kalkanı Harekâtı ile temizlenen bölgelere ulaştı.

2 BİN SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Tahliyeler sürerken rejim ve Rusya'nın bombardımanında yaklaşık 2 bin sivil yaşamını yitirdi. Türkiye, Rusya ve İran'ın vardığı anlaşmayla, Doğu Gutaçatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti.

Yıllarca rejim güçleri tarafından kuşatma altında tutulan Doğu Guta'da, tahliyelerden önce 400 bin kişi yaşıyordu.