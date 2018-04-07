‘Ilımlı İslam’ eski Kabe imamını iskambil masasına oturttu!

Suudi Arabistan'da bir ilk daha gerçekleşti. Ülkede ilk defa Başkent Riyad'da gerçekleştirilen iskambil şampiyonasına 12 binin üzerinde yarışmacı katıldı.
ESKİ KABE İMAMI DA KATILDI
Yarışmacıların içinde eski Kabe imamı Adil al-Kalbani'nin de bulunması dikkat çekti.
Kral Abdullah Petrol Araştırmaları Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, 18 Nisan'a kadar devam edecek.
ARAKAN'A YARDIM GÖNDERMEYENLER TURNUVA İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI
Turnuvanın birincisine 133 bin 350 dolar ödül verilecek. Dereceye girenlere toplamda 270 bin dolar ödül dağıtılacak.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Ülkede turnuvaya sosyal medya üzerinden tepki gösterilirken, Müslüman dünyasından da Suudilere tepkiler yükseldi.