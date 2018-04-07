07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:02Güneş 06:31Öğle 13:12İkindi 16:49Akşam 19:41Yatsı 21:05
    • 31°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,544 0.41
  • Dolar: 4,0452 0.07
  • Euro: 4,9655 0.38

Mahkeme o şişlerde ne olduğuna kararını verdi!

»
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel ile futbolcu Arda Turan'ın yer aldığı keredeki şişelerin şampanya şişesi olduğu iddia edilmişti. Mahkeme gerçeği ortaya çıkardı...
Mahkeme o şişlerde ne olduğuna kararını verdi!
Mahkeme o şişlerde ne olduğuna kararını verdi! Mahkeme o şişlerde ne olduğuna kararını verdi! Mahkeme o şişlerde ne olduğuna kararını verdi!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türelile futbolcu Arda Turan'ın da yer aldığı selfie'de görülen su şişelerini, haberinde 'şampanya şişesi' gibi gösterdiği suçlamasıyla hakkında dava açılan gazeteci Kadir Tekin, tazminat ödemeye mahkûm edildi. 7 bin 80 TL adli para cezasını ödemeyen Tekin'e haciz işlemi başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türk Milli Takımı'nın 2016 yılının Nisan ayında İsveç Milli Takımı ile yapacağı özel maç için Antalya'ya gelen futbolcu Arda Turan ile makam aracında fotoğraf çektirdi. Türel'in sürücüsünün yaptığı selfie, gazeteci Kadir Tekin tarafından bir internet sitesinde 'Makam aracında şampanya şişeleri' başlığıyla haberleştirildi. Türel, haberdeki iddialar üzerine Twitter hesabından açıklama yaparak, "Kendi şoförümün çektiği fotoğraftaki su şişesini 'şampanya' diye yazanlar su içip ayılsınlar" dedi. Türel, paylaştığı mesajda şişenin fotoğraflarına da yer verdi. Başkan Türel, yalan haber yaptığı gerekçesiyle de Kadir Tekin'e hakaret davası açtı. 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Tekin'i haber yoluyla Menderes Türel'in kişilik haklarına haksız yere saldırdığını kabul ederek, manevi tazminat kararı verdi.

HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILDI

Davada, gazeteci Kadir Tekin'in 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 354 gün karşılığı 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Söz konusu parayı ödemediği için haciz memurları, Tekin'in evinde haciz işlemi yaptı.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gündeme bomba gibi düşen iddia: 'TSK Irak'a girdi'Gündeme bomba gibi düşen iddia: 'TSK Irak'a girdi'Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e bağlı Sidekan nahiyesinde bulunan dağ zirvelerine asker konuşlandırdığı iddia edildi.
Mahkeme o şişlerde ne olduğuna kararını verdi!Mahkeme o şişlerde ne olduğuna kararını verdi!Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel ile futbolcu Arda Turan'ın yer aldığı keredeki şişelerin şampanya şişesi olduğu iddia edilmişti. Mahkeme gerçeği ortaya çıkardı...
Savaş uçakları yine katliam yaptı!Savaş uçakları yine katliam yaptı!Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta'dan muhalifleri çıkaran Beşar Esad ve destekçisi Rusya, bugün yine hava saldırıları düzenledi.
Küçük çocuğun ifadesi kan dondurdu!Küçük çocuğun ifadesi kan dondurdu!Antalya'da yaklaşık 1.5 yıl önce eşi Gamze Tuncel ile ilişki yaşadığı öne sürülen Rüşti Limon'u öldürdüğü iddiasıyla, olaydan 6 ay sonra tutuklanan Önder Tuncel davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.
15 Temmuz'dan önce 'kirli ittifak'15 Temmuz'dan önce 'kirli ittifak'Tutuklu iş adamı Osman Kavala ile yakalama kararı bulunan eski CIA Danışmanı Henri Barkey'in, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen öncesinde terör örgütü PKK'dan işlem yapılan şahıslar ile irtibat kurdukları tespit edildi.
MİT paketlemişti! Milyonlarca Avro detayıMİT paketlemişti! Milyonlarca Avro detayıMİT'in, Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde, FETÖ üyelerinin Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını da organize eden Balkan yapılanmasına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliyle ilgili yeni deliller tespit edildi.
  • AB'den uyarı: Türkiye karşısında hiç şansınız yok!07 Nisan 2018 Cumartesi 12:50
  • Hülya Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na 'Hatay' cevabı!07 Nisan 2018 Cumartesi 12:00
  • TSK açıkladı! 6 günde terör örgütüne ağır darbe07 Nisan 2018 Cumartesi 11:48
  • Eskişehir'deki katliamın ardından YÖK'ten flaş karar!07 Nisan 2018 Cumartesi 11:43
  • Uyuşturucu parası vermeyen annesini katletti!07 Nisan 2018 Cumartesi 11:40
  • 18 bin üyeden 16.3 milyon dolar topladılar!07 Nisan 2018 Cumartesi 10:40
  • PKK elebaşlarının yeri tespit edildi! Baskın planı yapıldı ama..07 Nisan 2018 Cumartesi 10:28
  • HSK kararnamesi yayımlandı: 1236 hakim ve savcı atandı07 Nisan 2018 Cumartesi 10:20
  • TSK'dan kritik 'İdlib' açıklaması!07 Nisan 2018 Cumartesi 10:16
  • İşte Tosun'un son imajı!07 Nisan 2018 Cumartesi 10:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri