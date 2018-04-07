07 Nisan 2018 Cumartesi22 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:02Güneş 06:31Öğle 13:12İkindi 16:49Akşam 19:41Yatsı 21:05
    • 31°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,544 0.41
  • Dolar: 4,0452 0.07
  • Euro: 4,9655 0.38

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye çağrı!

»
Türkiye ile Yunanistan arasında Edirne'de sınırı geçen iki askerin tutuklanmasıyla başlayan gerilim devam ederken, bugün de karşılıklı sert açıklamalar geldi.
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye çağrı!
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye çağrı! Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye çağrı! Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye çağrı!

 

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Documento gazetesine gönderdiği açıklamada Türkiye'ye iki askeri serbest bırakması çağrısını yineledi.

İKİ ASKER YAKALANIP TUTUKLANMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan'ın kara sınırını oluşturan Meriç Nehri'ndeki Karaağaç bölgesinde devriye gezen iki Yunan askeri, Türk tarafında geçtikten sonra yakalanmıştı.

Birinin teğmen, diğerinin de astsubay çavuş olduğu belirtilen askerler, ifadelerinde sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söylemişti. Ancak iki asker, Mart ayında "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek"suçlarından tutuklanmıştı.

YUNAN BAKANDAN KÜSTAH SÖZLER

Milliyetçi söylemleriyle tanınan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, neredeyse her gün Türkiye için küstah açıklamalarda bulunuyordu.

TÜRKİYE'DEN SERT CEVAP

Türkiye'de de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan attığı mesajlarla Yunanistan'a tepki gösterdi.

Bozdağ, "Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı. Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan'daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye çağrı!Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye çağrı!Türkiye ile Yunanistan arasında Edirne'de sınırı geçen iki askerin tutuklanmasıyla başlayan gerilim devam ederken, bugün de karşılıklı sert açıklamalar geldi.
‘Ilımlı İslam’ eski Kabe imamını iskambil masasına oturttu!‘Ilımlı İslam’ eski Kabe imamını iskambil masasına oturttu!Suudi Arabistan'da düzenlenen iskambil şampiyonasına 12 bini aşkın yarışmacı katıldı. Eski Kabe imamı Adil al-Kalbani'nin de katıldığı etkinlik, Müslüman dünyasından tepkilerin yükselmesine neden oldu.
Gazeteci Murteca şehit oldu!Gazeteci Murteca şehit oldu!İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere müdahalesinde yaralanan Filistinli gazetecinin şehit olduğu bildirildi.
İneğini satıp gittiği Japonya'da patron olduİneğini satıp gittiği Japonya'da patron olduVanlı Abdullah Arpa, inşaat işçisiydi, ineğini sattı ve Japonya’ya gitti. Zor günler geçirdi ama şimdi milyon dolarla iş yapıyor.
ABD'den Filistinli protestoculara kınama geldiABD'den Filistinli protestoculara kınama geldiABD Başkan Yardımcısı Jason D. Greenblatt, Filistin'de topraklarının gasp edilmesini protesto eden Filistinlileri kınayan skandal bir bildiri yayınladı.
AB'de 3 milyar avro anlaşmazlığıAB'de 3 milyar avro anlaşmazlığıTürkiye ile 2016'da varılan sığınmacı mutabakatı kapsamında Suriyeli sığınmacılar için ayrılan 6 milyar avronun ilk 3 milyar avroluk diliminin henüz tamamını ödemeyen AB, ikinci dilimin nasıl karşılanacağı konusunda da anlaşmazlık yaşıyor.
  • Trump İran kartıyla S. Arabistan'a şantaj yapıyor07 Nisan 2018 Cumartesi 11:13
  • Halkın malını gasp etmenin kanununu çıkardı07 Nisan 2018 Cumartesi 11:13
  • BM'den İsrail'e 'aşırı güç' tepkisi07 Nisan 2018 Cumartesi 11:12
  • Nikki Haley: Rusya asla dostumuz olmayacak07 Nisan 2018 Cumartesi 11:11
  • Trump, BAE Veliaht Prensi ile görüştü07 Nisan 2018 Cumartesi 11:11
  • Maaşını beğenmedi dağıtımı bıraktı! 400 kilo...07 Nisan 2018 Cumartesi 11:10
  • Prens'in çılgın projesinin maliyeti 3 milyar TL07 Nisan 2018 Cumartesi 11:10
  • Batıyı arkasına alıp Türkiye'ye sataştı07 Nisan 2018 Cumartesi 11:09
  • İsrail'in katliamına "ortak" oldular!07 Nisan 2018 Cumartesi 07:40
  • Rusya'dan ABD'ye yaptırım tepkisi07 Nisan 2018 Cumartesi 07:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri