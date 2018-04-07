AA'nın haberi Fransa'yı çıldırttı: Kabul edilemez!

Suriye'deki Fransız askerlerinin yerini haberleştiren Anadolu Ajansı'na Paris'ten tepki geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim danışmanı olan askeri analist Dominique Trinquand, haber için "Kabul edilemez" dedi.

Anadolu Ajansı’nın 30 Mart 2018’de Fransız ordusunun Suriye’nin kuzeyindeki PYD/YPG’nin etkin olduğu bölgede beş askeri üste varlık gösterdiğine dair grafikli haberi, Paris'in ağırına gitti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim danışmanı olan askeri analist Dominique Trinquand, “Aynı düşmana (DEAŞ) karşı savaşması gereken biri (Türkiye) tarafından böyle bir hareket yapılması kabul edilemez’‘ dedi.

BİRLİKLERİN YERİNİ GİZLİ TUTUYORLAR

General Trinquand, şu değerlendirmeyi yaptı: ”YPG'nin diğerlerinden daha önce DEAŞ'a karşı mücadele etmeye başladıklarını hatırlatalım, Türkiye ise bu mücadeleye oldukça geç katıldı” ifadelerini kullanan General Trinquand, şunları söyledi: ”Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni operasyonların öngörülmüyor olmasına rağmen YPG'ye destek vereceğini net şekilde açıkladı” diye devam eden Fransız askeri analist ”Her ne olursa olsun, bölgeye özel kuvvetlerin yayılması planlanıyor, söz konusu birliklerin yeri ve eylemleriyse hiçbir zaman açığa çıkarılmıyor.’‘

BENZER GERGİNLİK ABD İLE DE YAŞANMIŞTI

AA, Temmuz 2017’de de ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri noktalarına ilişkin ayrıntıları haberleştirince Washington ile de benzer bir tartışma yaşamıştı. ABD liderliğindeki uluslararası DEAŞ'la mücadele koalisyonu AA’ya, ‘düşmana hassas taktiksel bilgiler sağlandığı’ tepkisini göstermişti.

AA’nın 30 Mart 2018 tarihli haberinde ise, Fransız askerlerinin Kobani, Miştanur, Sırrin, Harab Işk köyündeki Fransız Lafarge çimento fabrikası ve Ayn İsa’da üslendikleri, grafikle anlatılıyordu. Fransız haber ajansı AFP’nin 9 Haziran 2016 tarihli, Fransız Özel Kuvvetleri’nin (COS) Suriye’nin kuzeyinde görev yaptığına dair haberini hatırlatan AA, güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre o tarihten beri Fransız Özel Kuvvetleri’ne mensup 70’den fazla askerin koalisyon gücü adı altında 5 üsse yerleştiğini yazdı. Haber, Macron’un YPG’nin de yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (DSG) heyetini Elysee Sarayı’nda ağırlamasının ve Fransız basınının Macron’un Menbic’e asker göndereceğini yazmasının ertesi günü yayımlandı.