08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
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Gönüllü olmuştu... Gazi olduğu yerde şehit düştü!

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Gönüllü olmuştu... Gazi olduğu yerde şehit düştü!
Çukurca şehidi Uzman Çavuş Anıl Yalap bir yıl önce aynı bölgede yaralanmıştı. ‘Şehit arkadaşlarıma ihanet etmiş olurum, artık iyiyim’ dedi ve gönüllü olarak birliğine döndü. Yalap aynı yerde şehit düştü
Gönüllü olmuştu... Gazi olduğu yerde şehit düştü! Gönüllü olmuştu... Gazi olduğu yerde şehit düştü! Gönüllü olmuştu... Gazi olduğu yerde şehit düştü!


Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Anıl Yalap'ın geçen yıl PKK saldırısında yaralandığı ve gönüllü olarak yeniden bölgeye gittiği ortaya çıktı.

'İYİYİM' DEDİ GİTTİ

Çukurca'da şehit düşen Uzman Çavuş Anıl Yalap, yine Çukurca'da 26 Mayıs 2017 günü PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanmıştı. Yaralandıktan sonra bir süre tedavi gören Anıl Yalap'ın daha sonra yeniden kendi isteğiyle görev yeri Çukurca'ya gönüllü olarak gittiği öğrenildi. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Taştepe köyünde yaşayan şehit babası Elmas Yalap, oğlunun 1 yıl önce yaralanmasına rağmen kendi isteğiyle birliğine döndüğünü ifade ederek, "Gitmezsem şehit arkadaşıma ihanet etmiş olurum dedi. Biraz rapor almasını söyledik ama iyi olduğunu söyleyerek gitti. Vatan sağ olsun, şehitler olmasa vatan da ayakta olmayacak" dedi. Şehit uzman çavuş için dün Kofçaz ilçesindeki camide tören düzenlendi. Cenaze törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, baba Elmas Yalap'a taziyelerini iletti. Şehidin cenazesi Taştepe köyü mezarlığında toprağa verildi. Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Şehit Anıl Yalap, Kırklareli'nin 900 nüfuslu Kofçaz ilçesinde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Tabuta sarılan şehidin yakınları gözyaşı döktü. Baba Elmas Yalap ise, "Vatan sağ olsun, şehitler olmasa vatan da ayakta olmayacak" diye konuştu.

Sabah
 

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