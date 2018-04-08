Bosna'da PKK taktiği! İngiliz bayrağı astılar...

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun Suriye'de yürüttüğü operasyonlarda büyük zayiata uğrayan PKK'nın terör örgütü flamaları yerine ABD ve diğer ülkelerin bayraklarını asarak kendini korumaya çalışmasına benzer bir taktiğini FETÖ de uygulamaya başladı. Kanlı terör örgütü, Balkanlar başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki okullarına göstermelik satışlarla ABD ve İngiliz bayrakları çekilerek Türkiye'nin diplomatik girişimlerle okullara el koyulmasının önlemeye çalışıyor. Bu girişimin örneği Bosna Hersek'te yaşandı.

İMAJ YENİLEME ÇABASI BOŞA ÇIKTI

FETÖ, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından ABD merkezli "Global Education" isimli kuruma satılan "Bosna Sema" Eğitim Kurumları, bir süre önce de İngiliz "Richmond Park Education" isimli başka bir kuruma devredildi. Özellikle Türkiye'deki darbe girişiminin ardından Bosna Hersek'te de öğrenci kaybına uğrayan ve kamuoyundaki olumsuz imajlarını değiştirmek adına ABD'li kuruma satılan anaokulu, ilkokul, lise ve üniversiteler, bu da yeterli olmayınca çareyi bir kez daha sahip değiştirmekte aradı.

KADROLAR HEP AYNI

Bosna Hersek'teki birçok farklı şehirde faaliyet göstermeye devam eden bu okulların yöneticileri, her fırsatta FETÖ bağlantılarını inkar etseler de okulların yeni sahibi Richmond Park Education'ın müdürü Mehmet Kolukısa'nın Danimarka'daki FETÖ bağlantılı Özel Hay Koleji'nin eski müdürü olması, ayrıca kurumun temsilcisi olarak görünen Fatih Cingöz'ün de daha önce Irak'ın Erbil şehrindeki FETÖ bağlantılı "Feza" Eğitim Kurumları'nın başında olması dikkati çekiyor.

OKUL MÜDÜRÜ FETO HAYRANI

Bosna Sema Eğitim Kurumlarını daha önce sözde satın alan Global Education'ın temsilcisi olan akademisyen Samuel Henry de daha önce yayınlanan birçok görüntüsünde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki olumlu ifadeleri ve FETÖ okullarını ziyaret etmesiyle tanınan bir kişi olarak biliniyordu. Bosna Sema'nın Global Education'a satışında yapılan hülle, İngiliz kurumunun okulu devralmasında yeniden gündeme geldi.

İKİ KEZ BAYRAK DEĞİŞTİ

Bosna Hersek kamuoyundaki olumsuz imajlarını değiştirmek ve yaşadıkları öğrenci kayıplarını azaltmak için her yolu deneyen Bosna Sema, böylelikle iki yıldan az bir süre zarfında iki kez bayrak değiştirdi.