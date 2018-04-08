08 Nisan 2018 Pazar22 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:01Güneş 06:30Öğle 13:12İkindi 16:49Akşam 19:43Yatsı 21:06
    • 15°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 114.738 -0.18
  • Altın: 173,544 0.41
  • Dolar: 4,0452 0.07
  • Euro: 4,9655 0.38

Bosna'da PKK taktiği! İngiliz bayrağı astılar...

»
Bosna'da PKK taktiği! İngiliz bayrağı astılar...
PKK’nın Suriye’de sürekli başvurduğu bayrak oyununu FETÖ’cüler, Balkanlara taşıdı.
Bosna'da PKK taktiği! İngiliz bayrağı astılar... Bosna'da PKK taktiği! İngiliz bayrağı astılar... Bosna'da PKK taktiği! İngiliz bayrağı astılar...

 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun Suriye'de yürüttüğü operasyonlarda büyük zayiata uğrayan PKK'nın terör örgütü flamaları yerine ABD ve diğer ülkelerin bayraklarını asarak kendini korumaya çalışmasına benzer bir taktiğini FETÖ de uygulamaya başladı. Kanlı terör örgütü, Balkanlar başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki okullarına göstermelik satışlarla ABD ve İngiliz bayrakları çekilerek Türkiye'nin diplomatik girişimlerle okullara el koyulmasının önlemeye çalışıyor. Bu girişimin örneği Bosna Hersek'te yaşandı.

İMAJ YENİLEME ÇABASI BOŞA ÇIKTI

FETÖ, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından ABD merkezli "Global Education" isimli kuruma satılan "Bosna Sema" Eğitim Kurumları, bir süre önce de İngiliz "Richmond Park Education" isimli başka bir kuruma devredildi. Özellikle Türkiye'deki darbe girişiminin ardından Bosna Hersek'te de öğrenci kaybına uğrayan ve kamuoyundaki olumsuz imajlarını değiştirmek adına ABD'li kuruma satılan anaokulu, ilkokul, lise ve üniversiteler, bu da yeterli olmayınca çareyi bir kez daha sahip değiştirmekte aradı.

KADROLAR HEP AYNI

Bosna Hersek'teki birçok farklı şehirde faaliyet göstermeye devam eden bu okulların yöneticileri, her fırsatta FETÖ bağlantılarını inkar etseler de okulların yeni sahibi Richmond Park Education'ın müdürü Mehmet Kolukısa'nın Danimarka'daki FETÖ bağlantılı Özel Hay Koleji'nin eski müdürü olması, ayrıca kurumun temsilcisi olarak görünen Fatih Cingöz'ün de daha önce Irak'ın Erbil şehrindeki FETÖ bağlantılı "Feza" Eğitim Kurumları'nın başında olması dikkati çekiyor.

OKUL MÜDÜRÜ FETO HAYRANI

Bosna Sema Eğitim Kurumlarını daha önce sözde satın alan Global Education'ın temsilcisi olan akademisyen Samuel Henry de daha önce yayınlanan birçok görüntüsünde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki olumlu ifadeleri ve FETÖ okullarını ziyaret etmesiyle tanınan bir kişi olarak biliniyordu. Bosna Sema'nın Global Education'a satışında yapılan hülle, İngiliz kurumunun okulu devralmasında yeniden gündeme geldi.

İKİ KEZ BAYRAK DEĞİŞTİ

Bosna Hersek kamuoyundaki olumsuz imajlarını değiştirmek ve yaşadıkları öğrenci kayıplarını azaltmak için her yolu deneyen Bosna Sema, böylelikle iki yıldan az bir süre zarfında iki kez bayrak değiştirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Afrika kıtası ikiye mi bölünüyor?Afrika kıtası ikiye mi bölünüyor?Kenya’nın güneybatısında dev bir çatlak oluştu. Bilim insanları bunun Afrika kıtasının ikiye bölünme sürecinin başlangıcı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Bosna'da PKK taktiği! İngiliz bayrağı astılar...Bosna'da PKK taktiği! İngiliz bayrağı astılar...PKK’nın Suriye’de sürekli başvurduğu bayrak oyununu FETÖ’cüler, Balkanlara taşıdı.
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye çağrı!Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye çağrı!Türkiye ile Yunanistan arasında Edirne'de sınırı geçen iki askerin tutuklanmasıyla başlayan gerilim devam ederken, bugün de karşılıklı sert açıklamalar geldi.
‘Ilımlı İslam’ eski Kabe imamını iskambil masasına oturttu!‘Ilımlı İslam’ eski Kabe imamını iskambil masasına oturttu!Suudi Arabistan'da düzenlenen iskambil şampiyonasına 12 bini aşkın yarışmacı katıldı. Eski Kabe imamı Adil al-Kalbani'nin de katıldığı etkinlik, Müslüman dünyasından tepkilerin yükselmesine neden oldu.
Gazeteci Murteca şehit oldu!Gazeteci Murteca şehit oldu!İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere müdahalesinde yaralanan Filistinli gazetecinin şehit olduğu bildirildi.
İneğini satıp gittiği Japonya'da patron olduİneğini satıp gittiği Japonya'da patron olduVanlı Abdullah Arpa, inşaat işçisiydi, ineğini sattı ve Japonya’ya gitti. Zor günler geçirdi ama şimdi milyon dolarla iş yapıyor.
  • ABD'den Filistinli protestoculara kınama geldi07 Nisan 2018 Cumartesi 11:14
  • AB'de 3 milyar avro anlaşmazlığı07 Nisan 2018 Cumartesi 11:14
  • Trump İran kartıyla S. Arabistan'a şantaj yapıyor07 Nisan 2018 Cumartesi 11:13
  • Halkın malını gasp etmenin kanununu çıkardı07 Nisan 2018 Cumartesi 11:13
  • BM'den İsrail'e 'aşırı güç' tepkisi07 Nisan 2018 Cumartesi 11:12
  • Nikki Haley: Rusya asla dostumuz olmayacak07 Nisan 2018 Cumartesi 11:11
  • Trump, BAE Veliaht Prensi ile görüştü07 Nisan 2018 Cumartesi 11:11
  • Maaşını beğenmedi dağıtımı bıraktı! 400 kilo...07 Nisan 2018 Cumartesi 11:10
  • Prens'in çılgın projesinin maliyeti 3 milyar TL07 Nisan 2018 Cumartesi 11:10
  • Batıyı arkasına alıp Türkiye'ye sataştı07 Nisan 2018 Cumartesi 11:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri