Uyuşturucuyla en kapsamlı savaş!

Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın taslağına göre, uyuşturucu suçları için siber birim kurulacak, NARKOTİM’ler 81 ile yayılacak, AMATEM’lerin sayısı artırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur” sözleriyle gündeme taşıdığı uyuşturucuyla mücadelede hükümetin atacağı adımlar netleşti.



Atık su analizinden, bağımlı çocukların rehabilitasyonuna, askerlerin eğitiminden, 81 ile yaygınlaştırılacak NARKOTİM’lere kadar pek çok alanda başlatılacak mücadele ile toplumda uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturulacak. Türkiye’yi hedef alan uyuşturucuların üretildiği ülkeler ile bu uyuşturucuların geçtiği 20 güzergâh ülkeye, “Uyuşturucu ile Mücadele Ataşesi” gönderilmesi planlanıyor.

Taslakta neler var?

Çalışma, Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a sunulduktan sonra açıklanacak. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) ve Bağımlılıkla Mücadele Kurulu (BMK) tarafından yapılacak çalışmalara yer verilen taslak özetle şunlar yer aldı:

- 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi için 700 saatte, 28 toplantı yapıldı; bir nihai amaç, dört ara amaç (Arzla Mücadele, Taleple Mücadele, İletişim, Koordinasyon-İzleme Değerlendirme), 41 inisiyatif, 176 faaliyet alanı belirlendi.

- Atık su analizleri yoluyla bin kişi başına düşen gram uyuşturucu kullanımı miktarları ve kullanılan uyuşturucu çeşitleri riskli illerde düzenli takip edilecek.

- Gümrük kapıları ile kolluk kuvvetleri, teknik ekipman, personel kapasitesi, araç ve gereç açısından güçlendirilecek. Kolluk kuvvetleri için NARKOTİK alanında çalışan araç sayısı yüzde 84, uzman personel sayısı yüzde 50 artırılacak.

- Organize suç örgütleri ve sokak satıcıları ile ilgili kolluk kuvvetlerinin yararlanacağı bilgi arşivi kurulacak.

- Sokak bazında mücadeleyi sağlayan NARKOTİM’ler 81 ile yaygınlaştırılacak.

- Bilişim yoluyla uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla siber suçlarla mücadele birimlerinde yapısal değişikliğe gidilerek uyuşturucu suçlarını takip edecek özel bir birim kurulacak.

Kargolarda X-ray cihazı

- İnternetten sipariş edilen uyuşturucularla daha etkin mücadele için ülke içi kargo yoluyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığının yoğun olduğu 15 ilde kargo toplama merkezlerinde X-ray cihazı kurulacak.

- Mahalle ve sokaklar bazında duyarlılığın artırılması için 81 kentte toplam 140 bin kişiye (muhtar, esnaf, belediye zabıtası, temizlik işçisi, apartman görevlisi) arzla mücadeleye yönelik NARKOREHBER eğitimi verilecek.

- Okul çevrelerine güvenlik kamera sistemleri kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne entegre edilmesi sağlanacak. 6 bin okula kamera sistemi kurulacak.

Zararları anlatılacak

- Madde bağımlısı çocuklar, sosyal uyum süreçlerine dahil edilecek. Madde bağımlılığı ile mücadele süreçleri, manevi değerler ile desteklenecek.

- Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupları bilgilendirilecek. 5 yılda 24 milyon öğrenci eğitim alacak. 600 rehber öğretmen daha formatör olacak, toplam formatör sayısı 29 bine ulaşacak. Halen eğitim alan 1 milyon 889 bin 149 veliye ek olarak 2.5 milyon velinin daha bu eğitimi alması sağlanacak. 250 bin öğretmen daha TBM eğitimi alacak, toplam 850 sin 819 öğretmen eğitimini tamamlamış olacak.

- YÖK, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yeşilay işbirliği ile üniversite öğrencilerinin yüzde 70’ine uyuşturucu ile mücadele farkındalık çalışması yapılacak.

- Sokakta çalıştırılan/dilendirilen çocuklara ve ailelerine uyuşturucu ile mücadele kapsamında rehberlik hizmeti verilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda 35 bin aile ve çocuğa ulaşılması hedeflenecek.

- Er/erbaşlara uyuşturucu ile mücadele temel eğitimi verilecek. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki 130 bin er/erbaş ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki er/erbaşların tamamına eğitim verilmesi hedeflenecek.

AMATEM ve ÇEMATEM’ler

- Kamu kurumları personeli ile cami, kuran kursu, aile ve dini rehberlik bürolarından faydalananlara, antrenörlerin tamamına uyuşturucuyla mücadele farkındalık eğitimi verilecek.

- Dört olan YEDAM danışmanlık merkezi 81 ile yaygınlaştırılacak.

- Sağlık Bakanlığı’nca 51 ayaktan rehabilitasyon, 30 yataklı rehabilitasyon merkezi açılacak. Yeşilay 10 yataklı rehabilitasyon merkezi açacak.

- Halen 55 olan ayaktan tedavi merkezi 81 ile yaygınlaştırılacak. 200 bin nüfusa en az 1 adet ayaktan tedavi merkezi açılacak. Mevcut yataklı merkezlere ilave 14 AMATEM, 11 ÇEMATEM açılacak.

- Uyuşturucuyla mücadelede iletişim, yöntem, içerik, kavram, dil, üslup, anlatım yapısı konularında 12 bin kişiye yüzyüze eğitim verilecek.

Sosyal medyada bilgilendirme

- Sosyal ağ siteleri, en çok ziyaret edilen web siteleri (forumlar, bloglar, internet oyunları, online alışveriş siteleri vb. içerisine veya doodle olarak) ve en çok izlenen videoların açılış anına veya içerisine, konu ile ilgili hazırlanan görsellerin ve videoların yer aldığı pop-up şeklinde tamamı izlenmeden geçilemeyen açılır pencereler yerleştirilecek.

- Gündüz televizyon programlarında aile içi iletişimin geliştirilmesine yönelik bilgi aktarabilecek uzmanların yer alması sağlanacak.

- Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı yıllık değerlendirecek ve hedefe ulaşmayan göstergeler için ek faaliyetler tanımlanacak.

- İzleme değerlendirme eikibi sürekli olarak faaliyet ve göstergeleri takip ve üst kurullara rapor edecek, proje sahiplerine destek verecek, sorun yaşanan alanlar BMK ve BMYK gündemine alınacak.



Milliyet